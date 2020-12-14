С 19 декабря в Украине будут действовать новые карантинные ограничения - Кабмин

Вводятся, в частности, ограничения для религиозных мероприятий во время карантина

Вводятся, в частности, ограничения для религиозных мероприятий во время карантина

Фото: из открытых источников

Кабинет Министров ввел перечень карантинных ограничений, которые будут действовать с 19 декабря на всей территории Украины.

Об этом сообщает Правительственный портал, передает RegioNews. Так, согласно нововведениям, с 19 декабря 2020 года по всей территории Украины будет запрещено: Проведение в учебных заведениях массовых мероприятий (спектаклей, праздников, концертов) с участием детей с более чем одной группы/класса и в присутствии посетителей.

Проведение в развлекательных заведениях и заведениях общественного питания праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов, публичных событий.

Прием посетителей в музеях, на выставках, в галереях и т.д., если в залах присутствует более одного человека на 10 кв. метров.

Работа общепита с 23:00 до 7:00 (кроме доставки и заказов на вынос). Проведение расчетных операций прекращается после 22:00. В ночь с 31.12 на 01.01 работа ресторанов и кафе будет разрешена до 01:00.

Религиозные мероприятия: в помещении при условии присутствия более одного человека на 5 кв. метров; на открытом воздухе при условии несоблюдения дистанции 1,5 метра между присутствующими. Ограничения, которые продолжают работать без изменений (запрещается): Пребывание в общественном транспорте и общественных местах без маски, а также пребывание на улице без документов, удостоверяющих личность.

Самовольное оставление места изоляции или обсервации.

Проведение массовых культурных (в т.ч. концертов), спортивных, социальных, рекламных и других мероприятий, в которых принимает участие более 20 человек и недодержана дистанция в 1,5 м между участниками (исключение: официальные и профессиональные спортивные мероприятия без зрителей, экзамены для нотариата и меры необходимые для обеспечения работы органов власти).

Работа кинотеатров и учреждений культуры с наполненностью более 50% мест одного зала.

Перевозка в пассажирском транспорте больше пассажиров, чем количество сидячих мест (кроме метро).

Проведение дискотек, работа ночных клубов и заведений общественного питания с организацией досуга.

Размещение в заведениях питания более 4 совершеннолетних лиц за столом и когда расстояние между столами менее чем 2 метра.

Работа субъектов хозяйствования, в которых работники не обеспечены масками, а не нанесена маркировка по дистанции между клиентами в 1,5 метра, а посетители не имеют правильно одетых средств индивидуальной защиты.

Пересечение границы иностранцам без наличия полиса страхования (с отдельными исключениями.

Деятельность учреждений по размещению (кроме гостиниц, реабилитационных центров для людей с инвалидностью, санаторно-курортных учреждений).

Посещение учебных заведений группами более 20 человек, кроме учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного и специализированной художественного образования.

Посещение учебных заведений в случае, когда на самоизоляции находится более 50% учащихся и персонала учебного заведения.

Проведение плановых мероприятий по госпитализации (кроме паллиативной помощи, родовспоможения, новорожденным, родовспоможения, лечении онкобольных, высокоспециализированная (третичная) медпомощь и другая неотложная медпомощь).

Работа спортивных залов и фитнес-центров, если в них находится более одного человека на 20 квадратных метров.

Посещение пунктов (мест) временного содержания лиц, пунктов временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, а также пунктов размещения беженцев.

Пересечение КПВВ на временно оккупированных территориях ОРДЛО и Крыма иностранцами без наличия полиса страхования (с отдельными исключениями).

Посещение посторонними лицами учреждений соцзащиты, в которых находятся отдельные категории граждан (пожилые люди, ветераны войны, лица с инвалидностью, психическими нарушениями и прочее). Напомним, правительство установило окончательную дату введения локдауна в Украине, усиленные карантинные мероприятия в Украине будут действовать с 8 до 24 января. Также в Минздраве рассказали, почему в Украине усиливают карантин, по мнению министра здравоохранения Максима Степанова, чтобы получить максимальный эффект, граждане должны выполнить условия новых ограничений, которые будут действовать с 8 по 24 января.

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