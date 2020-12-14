16:11  14 декабря
Состояние Кернеса не изменилось, - пресс-секретарь
14:51  14 декабря
Более 60% украинцев не видят партии, которая представляла бы их интересы
08:12  14 декабря
Сутки в ООС: боевики 9 раз нарушали режим "тишины"
UA | RU
UA | RU
14 декабря 2020, 16:49 376

С 19 декабря в Украине будут действовать новые карантинные ограничения - Кабмин

14 декабря 2020, 16:49 376
Читайте також українською мовою
Вводятся, в частности, ограничения для религиозных мероприятий во время карантина
Вводятся, в частности, ограничения для религиозных мероприятий во время карантина
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Кабинет Министров ввел перечень карантинных ограничений, которые будут действовать с 19 декабря на всей территории Украины.

Об этом сообщает Правительственный портал, передает RegioNews.

Так, согласно нововведениям, с 19 декабря 2020 года по всей территории Украины будет запрещено:

  • Проведение в учебных заведениях массовых мероприятий (спектаклей, праздников, концертов) с участием детей с более чем одной группы/класса и в присутствии посетителей.
  • Проведение в развлекательных заведениях и заведениях общественного питания праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов, публичных событий.
  • Прием посетителей в музеях, на выставках, в галереях и т.д., если в залах присутствует более одного человека на 10 кв. метров.
  • Работа общепита с 23:00 до 7:00 (кроме доставки и заказов на вынос). Проведение расчетных операций прекращается после 22:00. В ночь с 31.12 на 01.01 работа ресторанов и кафе будет разрешена до 01:00.
  • Религиозные мероприятия: в помещении при условии присутствия более одного человека на 5 кв. метров; на открытом воздухе при условии несоблюдения дистанции 1,5 метра между присутствующими.

Ограничения, которые продолжают работать без изменений (запрещается):

  • Пребывание в общественном транспорте и общественных местах без маски, а также пребывание на улице без документов, удостоверяющих личность.
  • Самовольное оставление места изоляции или обсервации.
  • Проведение массовых культурных (в т.ч. концертов), спортивных, социальных, рекламных и других мероприятий, в которых принимает участие более 20 человек и недодержана дистанция в 1,5 м между участниками (исключение: официальные и профессиональные спортивные мероприятия без зрителей, экзамены для нотариата и меры необходимые для обеспечения работы органов власти).
  • Работа кинотеатров и учреждений культуры с наполненностью более 50% мест одного зала.
  • Перевозка в пассажирском транспорте больше пассажиров, чем количество сидячих мест (кроме метро).
  • Проведение дискотек, работа ночных клубов и заведений общественного питания с организацией досуга.
  • Размещение в заведениях питания более 4 совершеннолетних лиц за столом и когда расстояние между столами менее чем 2 метра.
  • Работа субъектов хозяйствования, в которых работники не обеспечены масками, а не нанесена маркировка по дистанции между клиентами в 1,5 метра, а посетители не имеют правильно одетых средств индивидуальной защиты.
  • Пересечение границы иностранцам без наличия полиса страхования (с отдельными исключениями.
  • Деятельность учреждений по размещению (кроме гостиниц, реабилитационных центров для людей с инвалидностью, санаторно-курортных учреждений).
  • Посещение учебных заведений группами более 20 человек, кроме учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного и специализированной художественного образования.
  • Посещение учебных заведений в случае, когда на самоизоляции находится более 50% учащихся и персонала учебного заведения.
  • Проведение плановых мероприятий по госпитализации (кроме паллиативной помощи, родовспоможения, новорожденным, родовспоможения, лечении онкобольных, высокоспециализированная (третичная) медпомощь и другая неотложная медпомощь).
  • Работа спортивных залов и фитнес-центров, если в них находится более одного человека на 20 квадратных метров.
  • Посещение пунктов (мест) временного содержания лиц, пунктов временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, а также пунктов размещения беженцев.
  • Пересечение КПВВ на временно оккупированных территориях ОРДЛО и Крыма иностранцами без наличия полиса страхования (с отдельными исключениями).
  • Посещение посторонними лицами учреждений соцзащиты, в которых находятся отдельные категории граждан (пожилые люди, ветераны войны, лица с инвалидностью, психическими нарушениями и прочее).

Напомним, правительство установило окончательную дату введения локдауна в Украине, усиленные карантинные мероприятия в Украине будут действовать с 8 до 24 января.

Также в Минздраве рассказали, почему в Украине усиливают карантин, по мнению министра здравоохранения Максима Степанова, чтобы получить максимальный эффект, граждане должны выполнить условия новых ограничений, которые будут действовать с 8 по 24 января.

коронавирус Кабмин карантин запрет Ограничение
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
В Раде обещают, что государство профинансирует бесплатную COVID-вакцинацию в 2021 году
14 декабря 2020, 15:59
За неделю нарушителей масочного режима оштрафовали на почти пол миллиона
14 декабря 2020, 15:43
Зеленский требует "ускорить" достройку приемных отделений для экстренной помощи
14 декабря 2020, 15:42
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
02 декабря 2020
В Украине отменили карантин выходного дня
01 декабря 2020
Секс-скандалы в Раде: кто, кому и за сколько
Все видео »
Местные коалициады. Кто будет контролировать Хмельницкий облсовет
Воскресить ГАСИ: Чернишов хочет взять Зеленского измором и свернуть его реформу
Все публикации »
Владимир Фесенко
Игорь Попов
Анатолий Гриценко
Все блоги »