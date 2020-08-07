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Харьков в красной зоне: Кернес не собирается останавливать транспорт
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07 августа 2020, 14:40 5

Харьков в красной зоне: Кернес не собирается останавливать транспорт

07 августа 2020, 14:40 5
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Фото: Facebook
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В Харькове не планируют останавливать метрополитен и наземный общественный транспорт в связи с внесением города в красную зону карантина.

Об этом сообщил мэр города Геннадий Кернес, передает RegioNews.

Никакие ограничения относительно транспорта в Харькове вводиться не будут. И это не мой предвыборный лозунг, а нормальное отношение к харьковчанам и обеспечению их комфортной жизни в городе", - заявил Кернес.

Решение об определении статуса красной зоны для Харькова было принято сегодня на заседании государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности.

Оно предусматривает остановку общественного транспорта, закрытие образовательных учреждений, ресторанов и торгово-развлекательных центров.

Напомним, Харьков попал в "красную" зону по уровню распространения острой респираторной болезни COVID-19.

коронавирус карантин транспорт Харьков Геннадий Кернес
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