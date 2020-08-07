Харьков в красной зоне: Кернес не собирается останавливать транспорт

Об этом сообщил мэр города Геннадий Кернес, передает RegioNews.

Никакие ограничения относительно транспорта в Харькове вводиться не будут. И это не мой предвыборный лозунг, а нормальное отношение к харьковчанам и обеспечению их комфортной жизни в городе", - заявил Кернес.