Харьков в красной зоне: Кернес не собирается останавливать транспорт
В Харькове не планируют останавливать метрополитен и наземный общественный транспорт в связи с внесением города в красную зону карантина.
Об этом сообщил мэр города Геннадий Кернес, передает RegioNews.
Никакие ограничения относительно транспорта в Харькове вводиться не будут. И это не мой предвыборный лозунг, а нормальное отношение к харьковчанам и обеспечению их комфортной жизни в городе", - заявил Кернес.
Решение об определении статуса красной зоны для Харькова было принято сегодня на заседании государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности.
Оно предусматривает остановку общественного транспорта, закрытие образовательных учреждений, ресторанов и торгово-развлекательных центров.
Напомним, Харьков попал в "красную" зону по уровню распространения острой респираторной болезни COVID-19.