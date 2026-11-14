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14 ноября 2026, 17:47

СБУ атаковала нефтеперекачивающую станцию "Самара" в России

14 ноября 2026, 17:47
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Фото иллюстративное
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Дальнобойные беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ поразили линейную производственно-диспетчерскую станцию "Самара" вблизи поселка Просвет в Самарской области РФ. В результате атаки на объекте вспыхнул пожар, горят несколько резервуаров с нефтью

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает RegioNews .

По предварительным данным, подтверждено поражение резервуаров хранения нефти.

Станция Самара является одним из ключевых узлов российской нефтетранспортной системы. Сюда по магистральным трубопроводам поступает нефть из Татарстана, Западной Сибири и других нефтедобывающих регионов России.

На станции смешивают нефть с разным содержанием серы, чтобы получить экспортный сорт Urals. На него приходится до 50% от общего объема российского нефтяного экспорта.

В Генеральном штабе ВСУ подтвердили, что в результате удара на территории объекта возник пожар, горят несколько нефтяных резервуаров.

Также Генштаб подтвердил результаты поражения российского военного аэродрома "Липецк-2" в Липецкой области.

По данным украинских военных, 13 ноября там были поражены:

  • ангар для хранения специальной техники, используемой для обслуживания самолетов;

  • резервуар с авиационным горючим;

  • центральный командно-диспетчерский пункт аэродрома.

Напомним, что украинские военные поразили сразу четыре пункта управления беспилотниками российских окупантов. Удары нанесли на Запорожье, Херсонщине, Донбассе и территории России.

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