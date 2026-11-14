СБУ атаковала нефтеперекачивающую станцию "Самара" в России
Дальнобойные беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ поразили линейную производственно-диспетчерскую станцию "Самара" вблизи поселка Просвет в Самарской области РФ. В результате атаки на объекте вспыхнул пожар, горят несколько резервуаров с нефтью
Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает RegioNews .
По предварительным данным, подтверждено поражение резервуаров хранения нефти.
Станция Самара является одним из ключевых узлов российской нефтетранспортной системы. Сюда по магистральным трубопроводам поступает нефть из Татарстана, Западной Сибири и других нефтедобывающих регионов России.
На станции смешивают нефть с разным содержанием серы, чтобы получить экспортный сорт Urals. На него приходится до 50% от общего объема российского нефтяного экспорта.
В Генеральном штабе ВСУ подтвердили, что в результате удара на территории объекта возник пожар, горят несколько нефтяных резервуаров.
Также Генштаб подтвердил результаты поражения российского военного аэродрома "Липецк-2" в Липецкой области.
По данным украинских военных, 13 ноября там были поражены:
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ангар для хранения специальной техники, используемой для обслуживания самолетов;
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резервуар с авиационным горючим;
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центральный командно-диспетчерский пункт аэродрома.
Напомним, что украинские военные поразили сразу четыре пункта управления беспилотниками российских окупантов. Удары нанесли на Запорожье, Херсонщине, Донбассе и территории России.