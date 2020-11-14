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14 ноября 2020, 12:47 226

Комиссия "заболела": в Днепре не ввели карантин выходного дня

14 ноября 2020, 12:47 226
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Городская комиссия ТЭБ и ЧС не смогла собраться, чтобы ввести ограничения в городе
Городская комиссия ТЭБ и ЧС не смогла собраться, чтобы ввести ограничения в городе
Фото: из открытых источников
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В Днепре власти не планируют выполнять решение Кабинета министров о введении карантина выходного дня.

Об этом в Facebook заявил мэр Днепра Борис Филатов, передает RegioNews.

Он утверждает, что местная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности якобы не смогла провести заседание и ввести ограничения, потому что "заболела".

Просто городская комиссия ТЭБ и ЧС заболела. Просто заболела и не имеет кворума. Они устали. И имплементировать решение Кабмина не в состоянии", - заявил Филатов.

Отказ от карантина он объяснил тем, что Днепр и Днепропетровская область "входят в тройку регионов с наименьшим уровнем заболеваемости COVID-19".

Напомним, украинцам объяснили, какие рынки будут работать во время карантина выходного дня.

Днепр Борис Филатов карантин Кабмин Ограничение горсовет
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