Комиссия "заболела": в Днепре не ввели карантин выходного дня
Городская комиссия ТЭБ и ЧС не смогла собраться, чтобы ввести ограничения в городе
Городская комиссия ТЭБ и ЧС не смогла собраться, чтобы ввести ограничения в городе
В Днепре власти не планируют выполнять решение Кабинета министров о введении карантина выходного дня.
Об этом в Facebook заявил мэр Днепра Борис Филатов, передает RegioNews.
Он утверждает, что местная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности якобы не смогла провести заседание и ввести ограничения, потому что "заболела".
Просто городская комиссия ТЭБ и ЧС заболела. Просто заболела и не имеет кворума. Они устали. И имплементировать решение Кабмина не в состоянии", - заявил Филатов.
Отказ от карантина он объяснил тем, что Днепр и Днепропетровская область "входят в тройку регионов с наименьшим уровнем заболеваемости COVID-19".
Напомним, украинцам объяснили, какие рынки будут работать во время карантина выходного дня.
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