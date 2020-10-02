Геннадий Кернес сдал отрицательный тест на коронавирус

В немецкой больнице "Шарите" он лечится уже более двух недель

В немецкой больнице "Шарите" он лечится уже более двух недель

Фото: Facebook

Состояние здоровья Геннадия Кернеса улучшается, сегодня он получил отрицательный результат теста на COVID-19.

Об этом сообщил бизнесмен и друг политика Павел Фукс в своем Телеграмм-канале, пишет RegioNews. В сообщении Фукс разместил фото Оксаны Гайсинской (гражданской жены Кернеса – ред.), которая выходит из палаты мэра Харькова. Новости хорошие. Сегодня он (Кернес) получил отрицательный тест на Covid-19. Надеемся, что через неделю Геннадий Адольфович передаст всем привет", - написал Фукс. Напомним, Кернес продолжает лечиться в клинике "Шарите" в Берлине. В палате мэра Харькова врачи запрещают использовать различные гаджеты, из-за чего от Кернеса нет личных видеообращений.

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