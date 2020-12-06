В Украине зафиксировали более 11,5 тысяч новых больных COVID-19

Киев находится на первом месте по приросту количества больных

Киев находится на первом месте по приросту количества больных

Фото: pixabay.com

На протяжении предыдущих суток в Украине зафиксировали еще 11590 новых случаев коронавирусной инфекции. В лидерах по количеству новых больных остается Киев.

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Среди заболевших - 627 детей и 493 медика. Выздоровели 6 048 человек, госпитализировали 1 127 пациентов. За минувшие сутки умерли 167 человек.

Также сообщается, что в общей сложности вчера сделали 42 096 тестирований - 33 308 методом ПЦР и 8 788 методом ИФА.

Наибольший прирост заболевших зарегистрирован в Киеве (1 518), Одесской (1 002), Запорожской (817), Киевской (809) и Днепропетровской (798) областях.

Напомним, сутками ранее в Украине зафиксировали почти 14 тысяч случаев заболевания COVID-19. Умерли от осложнений болезни 226 украинцев. В то же время, выздоровели от COVID-19 - 14 724 человека.

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