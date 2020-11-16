Следователь ГБР по делам Майдана умер от COVID-19
Андрей Ена был ключевым следователем в эпизоде расстрела протестующих 20 февраля на улице Институтской
Андрей Ена был ключевым следователем в эпизоде расстрела протестующих 20 февраля на улице Институтской
Следователь Государственного бюро расследований по делам Майдана Андрей Ена умер от коронавирусной болезни.
Об этом сообщила Адвокатская совещательная группа, передает RegioNews.
У нас очень печальная новость. 11 ноября от коронавируса умер следователь по делам Майдана Андрей Ена. Это большая потеря для нас и для расследования", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Ена организовывал и проводил следственные эксперименты на Аллее Небесной Сотни по этому эпизоду. Координировал большое количество участников, экспертов. Работал с пострадавшими и свидетелями, исследовал, упорядочивал видео.
Ранее сообщалось, что в Украине за 15 ноября коронавирус обнаружили у 9832 человек, умерли 94 больных.
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