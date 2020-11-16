Следователь ГБР по делам Майдана умер от COVID-19

Андрей Ена был ключевым следователем в эпизоде расстрела протестующих 20 февраля на улице Институтской

Андрей Ена был ключевым следователем в эпизоде расстрела протестующих 20 февраля на улице Институтской

Фото: из открытых источников

Об этом сообщила Адвокатская совещательная группа, передает RegioNews.

У нас очень печальная новость. 11 ноября от коронавируса умер следователь по делам Майдана Андрей Ена. Это большая потеря для нас и для расследования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Ена организовывал и проводил следственные эксперименты на Аллее Небесной Сотни по этому эпизоду. Координировал большое количество участников, экспертов. Работал с пострадавшими и свидетелями, исследовал, упорядочивал видео.

Ранее сообщалось, что в Украине за 15 ноября коронавирус обнаружили у 9832 человек, умерли 94 больных.