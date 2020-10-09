В Украине сегодня могут изменить критерии для "красной" зоны карантина, - СМИ
Сегодня на заседании Кабинета министров Украины примут решения, касающиеся критериев по зонам карантина. Изменят критерии для "красной зоны".
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "РБК-Україна".
Как сообщил источник издания в правительстве, кроме того, будут ограничения, которые касаются массовых мероприятий. Это будет касаться всех зон карантина.
Также сегодня источник издания сообщал, что после селекторного заседания с председателями ОГА, которое инициировал премьер Денис Шмыгаль, будет правительственное заседание.
После этого может провести заседание Государственная и региональная комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Именно они примут решение об обновлении зон карантина.
"Красная зона" будет устанавливаться по совместному решению Государственной и региональной комиссий ТЭБ и ЧС в случае:
- загруженности более 75% коек в учреждениях здравоохранения региона в течение 5 дней подряд;
- превышение среднего по стране уровня заболеваемости COVID-19 на 100 тыс. населения за 14 дней более чем в 5 раз.
"Оранжевый" уровень опасности устанавливается в случае:
- загруженности от 50% до 75% коек в учреждениях здравоохранения в течение пяти дней подряд;
- проведение в регионе тестирование методом ПЦР и иммуноферментного анализа в течение пяти дней подряд в количестве меньшем, чем 24 на 100 тыс. население каждый день.
Напомним, ранее сообщалось, что в Украине могут ввести "карантин выходного дня".