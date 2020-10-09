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09 октября 2020, 14:52 2

В Украине сегодня могут изменить критерии для "красной" зоны карантина, - СМИ

09 октября 2020, 14:52 2
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Также будут определены ограничения, которые касаются массовых мероприятий
Также будут определены ограничения, которые касаются массовых мероприятий
Фото: flickr
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Сегодня на заседании Кабинета министров Украины примут решения, касающиеся критериев по зонам карантина. Изменят критерии для "красной зоны".

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "РБК-Україна".

Как сообщил источник издания в правительстве, кроме того, будут ограничения, которые касаются массовых мероприятий. Это будет касаться всех зон карантина.

Также сегодня источник издания сообщал, что после селекторного заседания с председателями ОГА, которое инициировал премьер Денис Шмыгаль, будет правительственное заседание.

После этого может провести заседание Государственная и региональная комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Именно они примут решение об обновлении зон карантина.

"Красная зона" будет устанавливаться по совместному решению Государственной и региональной комиссий ТЭБ и ЧС в случае:

  • загруженности более 75% коек в учреждениях здравоохранения региона в течение 5 дней подряд;
  • превышение среднего по стране уровня заболеваемости COVID-19 на 100 тыс. населения за 14 дней более чем в 5 раз.

"Оранжевый" уровень опасности устанавливается в случае:

  • загруженности от 50% до 75% коек в учреждениях здравоохранения в течение пяти дней подряд;
  • проведение в регионе тестирование методом ПЦР и иммуноферментного анализа в течение пяти дней подряд в количестве меньшем, чем 24 на 100 тыс. население каждый день.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине могут ввести "карантин выходного дня".

коронавирус Кабмин Украина карантин решение
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