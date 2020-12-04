Шмыгаль рассказал о программах поддержки бизнеса и людей на карантине

Материальная помощь со стороны государства не будет облагаться налогом

Материальная помощь со стороны государства не будет облагаться налогом

Фото: Facebook

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил, что в случае усиления карантинных ограничений, со стороны государства будет предусмотрена поддержка для людей и бизнеса.

Как передает RegioNews, об этом он написал на странице в Facebook.

"Какие программы поддержки будут действовать в случае введения жесткого карантина? Единовременная материальная помощь застрахованным лицам в размере 8 тыс. грн. Помощь может оказываться наемным работникам, которые потеряли часть заработной платы вследствие усиления карантинных ограничений, и физическим лицам-предпринимателям, которые потеряли часть дохода вследствие запрета на полноценное функционирование", - написал Шмыгаль.

Кроме того, в случае необходимости будет оказана единовременная материальная помощь юридическим лицам с целью сохранения рабочих мест. Например, если предприниматель-юридическое лицо вынужденно сокращает продолжительность рабочего времени работника из-за усиленного карантина, то он сможет получить единовременное пособие на одного такого работника до 8 тыс. грн.

"Введение налоговых каникул для 200 тысяч ФОПов первой группы, что освобождает их от начисления и уплаты единого налога и единого взноса с декабря 2020 года по май 2021 года. Списание налогового долга налогоплательщикам в случае, если совокупный размер долга по всем налогам и сборам не превышает 3060 грн и он не погашен по состоянию на 1 ноября 2020 года", - добавил премьер.

Он отметил, что также в случае введения более жесткого карантина будет отсрочено на срок до одного года уплату налоговых долгов граждан и самозанятых лиц на сумму до 6800 грн, которые возникли до 1 декабря 2020 года.

Также предусматривается освобождение от налогообложения материальной помощи, которую граждане и бизнес будут получать от государства в связи с усиленным карантином - материальная помощь не будет облагаться НДФЛ и налогом на прибыль.

Указанные шаги должны помочь людям и честному бизнесу пройти период жестких карантинных ограничений в случае их введения. Благодарен Президенту и народным депутатам за слаженную работу на благо украинцев", - добавил Шмыгаль.

Ранее сообщалось, что для помощи предпринимателям Рада возьмет деньги с COVID-фонда.