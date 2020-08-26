В Киевсовете еще один депутат подхватил коронавирус
Наличие COVID-19 подтвердил ПЦР-тест
Наличие COVID-19 подтвердил ПЦР-тест
Депутат Киевского городского совета, председатель экологической комиссии Константин Яловой заразился коронавирусом.
Об этом Яловой сообщил на своей странице в Facebook, передает RegioNews.
"Учитывая общую ситуацию по заболеваемости, решил сделать тест. Вчера пришел результат теста на коронавирус. Положительный", - написал Яловой.
По его словам, он чувствует себя "неплохо".
Он также добавил, что останется на самоизоляции и будет работать дистанционно.
Ранее сообщалось, что депутат Киеврады Александр Бродский инфицировался коронавирусом.
Как известно, в Украине за прошедшие сутки коронавирусом заразились еще 1670 человек.
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