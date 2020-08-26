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26 августа 2020, 15:19 2

В Киевсовете еще один депутат подхватил коронавирус

26 августа 2020, 15:19 2
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Рixabay
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Депутат Киевского городского совета, председатель экологической комиссии Константин Яловой заразился коронавирусом.

Об этом Яловой сообщил на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

"Учитывая общую ситуацию по заболеваемости, решил сделать тест. Вчера пришел результат теста на коронавирус. Положительный", - написал Яловой.

По его словам, он чувствует себя "неплохо".

Он также добавил, что останется на самоизоляции и будет работать дистанционно.

Ранее сообщалось, что депутат Киеврады Александр Бродский инфицировался коронавирусом.

Как известно, в Украине за прошедшие сутки коронавирусом заразились еще 1670 человек.

коронавирус Киев карантин болезнь Киевсовет
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