"Красная зона”: мэр Франковска просит Зеленского и премьер-министра пересмотреть решение

Образовательные учреждения, согласно закону, не смогут открыться

Образовательные учреждения, согласно закону, не смогут открыться

Фото: Facebook

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив призывает "киевскую власть" пересмотреть решение об отнесении города к "красной" зоне по уровню карантинных ограничений из-за распространения COVID-19.

Об этом он написал в Facebook, передает RegioNews.

Считаю, что введение Ивано-Франковска к красной зоне карантина – это политическое решение. Врачи наших "ковидних" больниц говорят, что статистика пациентов колеблется к уменьшению. Похоже на то, что решение правительства субъективное и необоснованное", - отметил Марцинкив.

Он добавил, что государственная комиссия по ТЭБ и чрезвычайных ситуаций отнесла город к "красной" зоне с 31 августа.

По его словам, больницы принимают пациентов со всей области, и при этом справляются. Загруженность коек пациентами с подтвержденным коронавирусом – на уровне 32-34%.

По моему мнению красная зона карантина для нас – это политическое решение. Я не знаю к чему это приведет, но критерии оценки со стороны государства должны быть объективными. Поэтому обращаюсь к Президенту, Премьеру и правительству с требованием пересмотреть свое решение и учесть истинные показатели заболеваемости в Ивано-Франковске", - подчеркнул Марцинкив.

Он предупредил, что с 31 августа транспорт будет двигаться в режиме спецрейсов, но по обычным маршрутам. Образовательные учреждения, согласно закону, также открыться не смогут.

Ранее сообщалось, что 2 438 новых случаев заболевания COVID-19 диагностировано в Украине за сутки 27 августа.