В Минздраве озвучили новое карантинное зонирование: "красные" - восемь областных центров

Новое зонирование вступит в силу с понедельника, 19 октября

Новое зонирование вступит в силу с понедельника, 19 октября

Фото: Facebook

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций установила новое эпидемическое зонирование в Украине с 19 октября. 8 областных центров отнесены к "красной" зоне эпидемической опасности: Ивано-Франковск, Полтава, Сумы, Тернополь, Харьков, Хмельницкий, Черновцы и Чернигов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов, пишет RegioNews.

Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. С 00 часов 00 минут 19 октября (понедельник) начнет действовать новое эпидемическое зонирование. Киев остается в "оранжевой" зоне", - написал Немчинов.

К красной зоне будут отнесены:

города Владимир-Волынский и Нововолынск, Луцкий район Волынской области;

Славянский район Донецкой области;

город Коростень, Коростенский, Лугинский, Любарский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области;

огород Ивано-Франковск Ивано-Франковской области;

город Васильков и Бориспольский район Киевской области;

города Лисичанск, Рубежное и Северодонецк, Беловодский, Белокуракинский, Кременской, Марковский, Меловской, Новоайдарский, Новопсковский, Попаснянский, Сватовский, Станично-Луганский, Старобельский и Троицкий районы Луганской области;

огород Беляевка и Татарбунарский район Одесской области;

город Полтава Полтавской области;

города Дубно, Вараш и Острог, Здолбуновский и Костопольский районы Ривненской области;

город Сумы и Сумской район Сумской области;

города Тернополь, Бережаны, Кременец и Чертков, Борщевский, Залещицкий ы Монастыриський районе Тернопольской области;

города Харьков и Люботин, Богодуховский, Лозовской и Первомайский районы Харьковской области;

города Хмельницкий, Нетешин, Славута, Волочиск, Городокский, Дунаевецкий, Каменец-Подольский, Старосинявский и Теофипольский районы Хмельницкой области;

города Канев и Смела, Смелянский район Черкасской области;

города Черновцы и Новоднестровск, Кельменецкий и Кицманский районы Черновицкой области;

города Чернигов и Нежин Черниговской области.

Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных... Опубликовано Олегом Немчіновим, Министром КМУ Четверг, 15 октября 2020 г.

В свою очередь заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что по показателям хуже всего ситуация в Сумах.

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Сумы приближаются к рекордной цифре в 1000 больных Covid-19 на 100 тысяч населения. Сейчас х 954 Об этом во время... Опубликовано Pavlovsky News Четверг, 15 октября 2020 г.

Напомним, ранее стало известно, что Полтава и Черновцы с понедельника попадают в "красную" зону карантина.

Также глава Харьковской ОГА сообщил, что Харьков внесли в "красную зону" карантина .