В Минздраве озвучили новое карантинное зонирование: "красные" - восемь областных центров
Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций установила новое эпидемическое зонирование в Украине с 19 октября. 8 областных центров отнесены к "красной" зоне эпидемической опасности: Ивано-Франковск, Полтава, Сумы, Тернополь, Харьков, Хмельницкий, Черновцы и Чернигов.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов, пишет RegioNews.
Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. С 00 часов 00 минут 19 октября (понедельник) начнет действовать новое эпидемическое зонирование. Киев остается в "оранжевой" зоне", - написал Немчинов.
К красной зоне будут отнесены:
- города Владимир-Волынский и Нововолынск, Луцкий район Волынской области;
- Славянский район Донецкой области;
- город Коростень, Коростенский, Лугинский, Любарский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области;
- огород Ивано-Франковск Ивано-Франковской области;
- город Васильков и Бориспольский район Киевской области;
- города Лисичанск, Рубежное и Северодонецк, Беловодский, Белокуракинский, Кременской, Марковский, Меловской, Новоайдарский, Новопсковский, Попаснянский, Сватовский, Станично-Луганский, Старобельский и Троицкий районы Луганской области;
- огород Беляевка и Татарбунарский район Одесской области;
- город Полтава Полтавской области;
- города Дубно, Вараш и Острог, Здолбуновский и Костопольский районы Ривненской области;
- город Сумы и Сумской район Сумской области;
- города Тернополь, Бережаны, Кременец и Чертков, Борщевский, Залещицкий ы Монастыриський районе Тернопольской области;
- города Харьков и Люботин, Богодуховский, Лозовской и Первомайский районы Харьковской области;
- города Хмельницкий, Нетешин, Славута, Волочиск, Городокский, Дунаевецкий, Каменец-Подольский, Старосинявский и Теофипольский районы Хмельницкой области;
- города Канев и Смела, Смелянский район Черкасской области;
- города Черновцы и Новоднестровск, Кельменецкий и Кицманский районы Черновицкой области;
- города Чернигов и Нежин Черниговской области.
Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных...Опубликовано Олегом Немчіновим, Министром КМУ Четверг, 15 октября 2020 г.
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Напомним, ранее стало известно, что Полтава и Черновцы с понедельника попадают в "красную" зону карантина.
Также глава Харьковской ОГА сообщил, что Харьков внесли в "красную зону" карантина .