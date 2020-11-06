Коронавирус в Украине не спадает: за сутки выявили 9721 новый случай

Больше всего новых случаев подтвердили в Киеве и Харьковской области

Больше всего новых случаев подтвердили в Киеве и Харьковской области

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В Украине за 5 ноября обнаружили 9721 случай COVID-19, был зафиксирован 201 летальный случай, 10762 пациента выздоровели.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано: в Киеве - 1002, в Харьковской области - 801, в Житомирской области - 591, в Одесской области - 554 и в Ивано-Франковской области - 511", - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. За прошедшие сутки было проведено 80 082 тестирования на коронавирус. Из них методом ПЦР - 50 506, методом ИФА - 29 576. За все время пандемии в Украине заболело 440 188 человек, из них 195 544 выздоровели, летальных исходов - 8125. Напомним, за 4 ноября обнаружили 9850 случаев COVID-19 в Украине. Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

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