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Коронавирус в Украине не спадает: за сутки выявили 9721 новый случай
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06 ноября 2020, 09:49 15

Коронавирус в Украине не спадает: за сутки выявили 9721 новый случай

06 ноября 2020, 09:49 15
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Больше всего новых случаев подтвердили в Киеве и Харьковской области
Больше всего новых случаев подтвердили в Киеве и Харьковской области
pixabay.com
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В Украине за 5 ноября обнаружили 9721 случай COVID-19, был зафиксирован 201 летальный случай, 10762 пациента выздоровели.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано: в Киеве - 1002, в Харьковской области - 801, в Житомирской области - 591, в Одесской области - 554 и в Ивано-Франковской области - 511", - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

За прошедшие сутки было проведено 80 082 тестирования на коронавирус. Из них методом ПЦР - 50 506, методом ИФА - 29 576.

За все время пандемии в Украине заболело 440 188 человек, из них 195 544 выздоровели, летальных исходов - 8125.

Напомним, за 4 ноября обнаружили 9850 случаев COVID-19 в Украине.

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