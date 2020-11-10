Министр обороны Украины Андрей Таран инфицирован коронавирусом

ПЦР-тест сделали перед его запланированной поездкой на Донбасс

ПЦР-тест сделали перед его запланированной поездкой на Донбасс

Фото из открытых источников

В Минобороны сообщили, что тест на COVID-19 министра обороны Украины Андрея Тарана оказался положительным.

Как сообщает RegioNews, об этом Укрінформ проинформировали в Минобороны. ПЦР-тест министра обороны Андрея Тарана оказался положительным. Состояние и самочувствие чиновника сейчас удовлетворительны. Министр перешел на режим самоизоляции и работу в дистанционном режиме. Ранее спланированный рабочий график министра претерпел изменения. Ранее сообщалось, что президент Зеленский заболел коронавирусом.

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