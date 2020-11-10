Министр обороны Украины Андрей Таран инфицирован коронавирусом
ПЦР-тест сделали перед его запланированной поездкой на Донбасс
ПЦР-тест сделали перед его запланированной поездкой на Донбасс
В Минобороны сообщили, что тест на COVID-19 министра обороны Украины Андрея Тарана оказался положительным.
Как сообщает RegioNews, об этом Укрінформ проинформировали в Минобороны.
ПЦР-тест министра обороны Андрея Тарана оказался положительным. Состояние и самочувствие чиновника сейчас удовлетворительны.
Министр перешел на режим самоизоляции и работу в дистанционном режиме. Ранее спланированный рабочий график министра претерпел изменения.
Ранее сообщалось, что президент Зеленский заболел коронавирусом.
Произошла ошибка: в Минздраве исправили количество новых случаев COVID-19 за суткиВсе новости »
10 ноября 2020, 10:31Мендель рассказала, как лечится Зеленский
10 ноября 2020, 10:09Коронавирус у Зеленского: Офис президента перевели на особый режим работы
09 ноября 2020, 21:27
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Второй тур в Днепре: грязная мэрская гонка и предполагаемая коалиция
Результаты выборов в Николаеве: фиаско "слуг" и второй тур с Сенкевичем и Чайкой