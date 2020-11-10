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10 ноября 2020, 12:00 4

Министр обороны Украины Андрей Таран инфицирован коронавирусом

10 ноября 2020, 12:00 4
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Фото из открытых источников
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В Минобороны сообщили, что тест на COVID-19 министра обороны Украины Андрея Тарана оказался положительным.

Как сообщает RegioNews, об этом Укрінформ проинформировали в Минобороны.

ПЦР-тест министра обороны Андрея Тарана оказался положительным. Состояние и самочувствие чиновника сейчас удовлетворительны.

Министр перешел на режим самоизоляции и работу в дистанционном режиме. Ранее спланированный рабочий график министра претерпел изменения.

Ранее сообщалось, что президент Зеленский заболел коронавирусом.

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