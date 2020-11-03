В Украине с понедельника могут ввести жесткий карантин - СМИ
Власть может ввести карантин "выходного дня"
Власть может ввести карантин "выходного дня"
Кабинет министров Украины на следующей неделе готовится значительно усилить карантинные ограничения.
Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в Кабинете министров и Офисе президента, передает RegioNews.
Рассматриваются варианты от "карантина выходного дня" до введения комендантского часа и штрафов за его нарушение", - пишет издание.
Также независимые источники сообщают, что вероятность усиления карантина в Украине в связи со стремительным ростом количества новых случаев коронавируса очень высока.
Напомним, "Мы близки к катастрофе": Степанов рассказал о распространении коронавируса в Украине.
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