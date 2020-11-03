В Украине с понедельника могут ввести жесткий карантин - СМИ

Власть может ввести карантин "выходного дня"

Власть может ввести карантин "выходного дня"

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Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в Кабинете министров и Офисе президента, передает RegioNews.

Рассматриваются варианты от "карантина выходного дня" до введения комендантского часа и штрафов за его нарушение", - пишет издание.

Также независимые источники сообщают, что вероятность усиления карантина в Украине в связи со стремительным ростом количества новых случаев коронавируса очень высока.

Напомним, "Мы близки к катастрофе": Степанов рассказал о распространении коронавируса в Украине.