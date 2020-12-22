У 23 пациентов психоневрологического интерната на Хмельнитчине обнаружили COVID-19

11 пациентов госпитализированы в лечебные учреждения

11 пациентов госпитализированы в лечебные учреждения

Фото из открытых источников

У 23 подопечных и 4 работников Зяньковецкого психоневрологического интерната Деражнянского района подтверждено COVID-19.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Суспильне.

По словам руководителя регионального штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации Юрия Коревы, 11 пациентов госпитализированы в лечебные учреждения.

Работники заведения находятся дома на амбулаторном лечении. Из 23 подопечных – 11 госпитализированы и находятся в удовлетворительном состоянии. Ситуация в учреждении стабильная, - сказал Юрий Корева.

В целом в Зяньковецком психоневрологическом интернате находится 156 подопечных и 70 работников. Сейчас над заведением осуществляется медицинский надзор.

Напомним, ранее сообщалось, что уже третью неделю подряд в стране снижается количество больных COVID-19, по информации министра Степанова.