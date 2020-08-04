Харьковская ОГА хочет усилить контроль за карантином в области
Полиция должна усилить контроль за соблюдением карантинных ограничений в Харьковской области, поскольку наблюдается устойчивая тенденция роста случаев заражения COVID-19.
Об этом заявил заместитель председателя Харьковской ОГА Тарас Пастух, передает RegioNews.
По его словам, в области нужно усилить контроль в местах массового скопления людей, а также в транспорте.
Многие люди обращаются по поводу того, что пассажиры в транспорте уже забыли о масочном режиме. При этом при выявлении больных большинство из них говорят, что скорее всего заразились в метро, супермаркете или маршрутке", - отметил Пастух.
В области уже второй день растет количество новых случаев заболевания. За прошедшие сутки в Харьковской области зарегистрировали 88 случаев заражения коронавирусом.
Напомним, глава Харьковской ОГА Кучер назначил своего первого заместителя, кандидатура Татьяны Егоровой-Луценко была предварительно согласована с Кабмином.