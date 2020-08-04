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04 августа 2020, 08:35 3

Харьковская ОГА хочет усилить контроль за карантином в области

04 августа 2020, 08:35 3
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Рост количества больных в регионе продолжается уже второй день
Рост количества больных в регионе продолжается уже второй день
Фото: Нацполиция
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Полиция должна усилить контроль за соблюдением карантинных ограничений в Харьковской области, поскольку наблюдается устойчивая тенденция роста случаев заражения COVID-19.

Об этом заявил заместитель председателя Харьковской ОГА Тарас Пастух, передает RegioNews.

По его словам, в области нужно усилить контроль в местах массового скопления людей, а также в транспорте.

Многие люди обращаются по поводу того, что пассажиры в транспорте уже забыли о масочном режиме. При этом при выявлении больных большинство из них говорят, что скорее всего заразились в метро, ​​супермаркете или маршрутке", - отметил Пастух.

В области уже второй день растет количество новых случаев заболевания. За прошедшие сутки в Харьковской области зарегистрировали 88 случаев заражения коронавирусом.

Напомним, глава Харьковской ОГА Кучер назначил своего первого заместителя, кандидатура Татьяны Егоровой-Луценко была предварительно согласована с Кабмином.

Харьков Харьковская область ОГА карантин полиция коронавирус
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