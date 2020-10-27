Новые карантинные ограничения будут рассматриваться при 15 тысячах случаев - Ляшко

Для отдельных регионов эта цифра может быть ниже

Для отдельных регионов эта цифра может быть ниже

Фото: Facebook

Возможность введения новых ограничений будет рассматриваться, если каждые сутки будут выявлять 15 тысяч новых случаев COVID-19.

Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает RegioNews.

Цифра - 15 тысяч больных в сутки. После этого будем говорить о наших планах на ближайший период. В то же время мы не говорим, что уже завтра будем что-то вводить. 15 тысяч больных в сутки - это у нас еще есть запас прочности, который позволит отреагировать без коллапса для системы здравоохранения", - отметил Ляшко.

Он добавил, что эта цифра актуальна при равномерном распределении больных на территории страны, однако для отдельных регионов она может быть ниже.

Эта цифра просчитана. Сейчас мы ее не публикуем, поскольку ждем 1 ноября, когда на местах должны быть использованы субвенции и подведен кислород к большинству кроватей. После этого мощности системы здравоохранения должны измениться", - сказал Ляшко.

Он также рассказал, что сейчас для больных отведено около 52 тысяч коек, из них 17 тысяч обеспечены кислородной поддержкой.

В связи с ростом количества больных и увеличением количества коек процент обеспеченности кислородом на сегодня составляет 40%. Нам нужно еще вдвое нарастить эти мощности, чтобы подготовить систему здравоохранения к полноценному реагированию", - подытожил главный санитарный врач.

Напомним, с COVID-фонда уже израсходовано более половины средств - Минфин.