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03 декабря 2020, 17:46 268

Шмыгаль рассказал о двух сценариях карантина, которые рассматривает власть

03 декабря 2020, 17:46 268
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Тем не менее, определенные ограничения на новогодние праздники, скорее всего, будут
Тем не менее, определенные ограничения на новогодние праздники, скорее всего, будут
Фото: КМУ
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что решение об ужесточение карантина будут принимать после подведения итогов карантина выходного дня и обсуждения с мэрами украинских городов. 

Об этом он заявил изданию "Корреспондент", пишет RegioNews.

"Мы будем понимать, куда двигаться в конце декабря - начале января", - отметил Шмыгаль.

Тем не менее, определенные ограничения на новогодние праздники, скорее всего, будут.

По словам премьер-министра Украины, возможных сценариев сейчас два.

"Первый - количество больных начнет падать, и все решится. Но на такой вариант мы не особо надеемся. Больше - на возможность управлять ситуацией: либо точечными, либо тотальными ограничениями. Если угроза жизни граждан возрастет, то надо вводить локдаун и спасать десятки тысяч".

Ранее Шмыгаль заявил, что Кабинет министров Украины работает над разработкой проекта массового тестирования населения на COVID-19 в областных центрах и крупных городах.

коронавирус Украина карантин премьер Новый год
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