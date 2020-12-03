Шмыгаль рассказал о двух сценариях карантина, которые рассматривает власть
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что решение об ужесточение карантина будут принимать после подведения итогов карантина выходного дня и обсуждения с мэрами украинских городов.
Об этом он заявил изданию "Корреспондент", пишет RegioNews.
"Мы будем понимать, куда двигаться в конце декабря - начале января", - отметил Шмыгаль.
Тем не менее, определенные ограничения на новогодние праздники, скорее всего, будут.
По словам премьер-министра Украины, возможных сценариев сейчас два.
"Первый - количество больных начнет падать, и все решится. Но на такой вариант мы не особо надеемся. Больше - на возможность управлять ситуацией: либо точечными, либо тотальными ограничениями. Если угроза жизни граждан возрастет, то надо вводить локдаун и спасать десятки тысяч".
Ранее Шмыгаль заявил, что Кабинет министров Украины работает над разработкой проекта массового тестирования населения на COVID-19 в областных центрах и крупных городах.