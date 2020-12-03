Шмыгаль рассказал о двух сценариях карантина, которые рассматривает власть

Тем не менее, определенные ограничения на новогодние праздники, скорее всего, будут

Тем не менее, определенные ограничения на новогодние праздники, скорее всего, будут

Фото: КМУ

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что решение об ужесточение карантина будут принимать после подведения итогов карантина выходного дня и обсуждения с мэрами украинских городов.

Об этом он заявил изданию "Корреспондент", пишет RegioNews. "Мы будем понимать, куда двигаться в конце декабря - начале января", - отметил Шмыгаль. Тем не менее, определенные ограничения на новогодние праздники, скорее всего, будут. По словам премьер-министра Украины, возможных сценариев сейчас два. "Первый - количество больных начнет падать, и все решится. Но на такой вариант мы не особо надеемся. Больше - на возможность управлять ситуацией: либо точечными, либо тотальными ограничениями. Если угроза жизни граждан возрастет, то надо вводить локдаун и спасать десятки тысяч". Ранее Шмыгаль заявил, что Кабинет министров Украины работает над разработкой проекта массового тестирования населения на COVID-19 в областных центрах и крупных городах.

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