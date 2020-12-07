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Мэр Львова Андрей Садовый заболел коронавирусом
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07 декабря 2020, 11:58 388

Мэр Львова Андрей Садовый заболел коронавирусом

07 декабря 2020, 11:58 388
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Температуры у него нет, поэтому он работает онлайн
Фото из открытых источников
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У городского председателя Львова Андрея Садового обнаружили коронавирус. Положительный результат мэр города получил в понедельник, 7 декабря.

Об этом он сообщил в Telegram утром понедельника, пишет RegioNews.

"Положительный ПЦР – неожиданный подарок ко Дню местного самоуправления. Но когда-то это должно было произойти. Вчера почувствовал незначительную слабость и першение в горле. Утром сдал анализы – результат вы уже знаете", – написал Садовый.

Мэр Львова отметил, что температуры у него нет, поэтому он работает онлайн.

Напомним, в пятницу, 4 декабря, во время торжественного заседания сессии Львовского городского совета Андрей Садовый принял присягу и официально стал городским головой Львова.

коронавирус Львов болезнь изоляция Садовый Андрей
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