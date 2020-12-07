Мэр Львова Андрей Садовый заболел коронавирусом

Температуры у него нет, поэтому он работает онлайн

Температуры у него нет, поэтому он работает онлайн

Фото из открытых источников

У городского председателя Львова Андрея Садового обнаружили коронавирус. Положительный результат мэр города получил в понедельник, 7 декабря.

Об этом он сообщил в Telegram утром понедельника, пишет RegioNews.

"Положительный ПЦР – неожиданный подарок ко Дню местного самоуправления. Но когда-то это должно было произойти. Вчера почувствовал незначительную слабость и першение в горле. Утром сдал анализы – результат вы уже знаете", – написал Садовый.

Мэр Львова отметил, что температуры у него нет, поэтому он работает онлайн.

Напомним, в пятницу, 4 декабря, во время торжественного заседания сессии Львовского городского совета Андрей Садовый принял присягу и официально стал городским головой Львова.