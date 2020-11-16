Новоизбранный мэр Конотопа умер от коронавируса
Об утрате написал в Facebook народный депутат Игорь Молоток.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на народного депутата Игоря Молотка.
Ушел из жизни новоизбранный городской голова Конотопа Александр Луговой. Страшные новости и большая утрата. Он победил на выборах и отчаянно боролся за жизнь с коварной болезнью. Казалось, что худшее сначала, но это не так, - написал он.
Пішов з життя новообраний міський голова Конотопа Олександр Луговий. Страшна звістка і велика втрата. Він переміг на...Posted by Ігор Молоток on Sunday, November 15, 2020
Александр Луговой на своей странице в Facebook ранее сообщал, что заболел и находился в больнице.
Мое здоровье стабилизировалось, и на следующей неделе я планирую вернуться в Конотоп, - писал он в Facebook 31 октября.
Друзі! Стан мого здоров’я стабілізувався і вже наступного тижня я планую повернутися в Конотоп. Дякую всім за довіру і...Posted by Олександр Луговий on Saturday, October 31, 2020
Напомним, ранее сообщалось, что в Украине после выходных снизился суточный показатель COVID-19.