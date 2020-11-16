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Новоизбранный мэр Конотопа умер от коронавируса
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16 ноября 2020, 11:23 20

Новоизбранный мэр Конотопа умер от коронавируса

16 ноября 2020, 11:23 20
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Александр Луговой находился в больнице и считал, что выздоравливает
Александр Луговой находился в больнице и считал, что выздоравливает
Фото из открытых источников
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Об утрате написал в Facebook народный депутат Игорь Молоток.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на народного депутата Игоря Молотка.

Ушел из жизни новоизбранный городской голова Конотопа Александр Луговой. Страшные новости и большая утрата. Он победил на выборах и отчаянно боролся за жизнь с коварной болезнью. Казалось, что худшее сначала, но это не так, - написал он.

Пішов з життя новообраний міський голова Конотопа Олександр Луговий. Страшна звістка і велика втрата. Він переміг на...

Posted by Ігор Молоток on Sunday, November 15, 2020

Александр Луговой на своей странице в Facebook ранее сообщал, что заболел и находился в больнице.

Мое здоровье стабилизировалось, и на следующей неделе я планирую вернуться в Конотоп, - писал он в Facebook 31 октября.

Друзі! Стан мого здоров’я стабілізувався і вже наступного тижня я планую повернутися в Конотоп. Дякую всім за довіру і...

Posted by Олександр Луговий on Saturday, October 31, 2020

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине после выходных снизился суточный показатель COVID-19.

коронавирус смерть болезнь мэр COVID-19
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