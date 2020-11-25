В "Слуге народа" назвали оптимальную дату локдауна в Украине

Хоть и без корпоративов и концертов, но все равно в декабре бизнес зарабатывает

Хоть и без корпоративов и концертов, но все равно в декабре бизнес зарабатывает

Фото: скриншот видео Апостроф TV

Народный депутат утверждает, что в Украине можно вводить полный локдаун не раньше 29 декабря, поскольку именно в этом месяце бизнес зарабатывает больше денег.

Об этом сказала в эфире Апостроф TV народный депутат Евгения Кравчук, сообщает RegioNews. Народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Евгения Кравчук считает, что в декабре "нужно дать бизнесу поработать". Надо дать бизнесу поработать в декабре, в этот период, когда именно малый бизнес продает подарки или какие-то сервисы. Разумеется, не может быть никаких корпоративов, не будет новогодних концертов. Но бизнесмены ждут декабря для того, чтобы получить хоть немного прибыли и компенсировать потери за предыдущие месяцы. Поэтому важно в декабре дать им нормально поработать, а вот в конце месяца, например, с 29 числа, на две недели ввести локдаун. Тогда в этом есть определенная логика, - подчеркнула Кравчук. По словам депутата, для тех же рестораторов важно планирование. Тогда они на эти две недели смогут не покупать продукты и не выбрасывать остатки. Мы видели, что они купили продукты, а остатки раздают. Они должны планировать. Мы здесь работаем, а здесь мы говорим: государство компенсирует вам частичную безработицу, если надо, за свой счет. Государство все компенсирует, мы продукты не покупали, в декабре поработали и вернемся в середине января. Все должны это понимать, планировать остатки, подбирать товар. Должно быть планирование, вот о чем речь", - добавила Кравчук. Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин может ввести жесткий локлаун на новогодние праздники.

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