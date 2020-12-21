10:49  21 декабря
Уже третью неделю подряд в стране снижается количество больных COVID-19 - Степанов
10:58  21 декабря
В Украине с 1 января вырастет цена на транспортировку газа: какими будут тарифы
08:12  21 декабря
ООС: за сутки 9 нарушений, от обстрелов боевиков пострадал местный житель
UA | RU
UA | RU
21 декабря 2020, 16:42 6

У Зеленского обещают, что большинство предпринимателей получит 8 000 гривен до конца года

21 декабря 2020, 16:42 6
Читайте також українською мовою
До 31 декабря продолжается прием заявок на выплату единовременной материальной помощи гражданам и бизнесу
До 31 декабря продолжается прием заявок на выплату единовременной материальной помощи гражданам и бизнесу
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Почти 300 тысяч заявок на получение компенсации предпринимателям и наемным работникам в рамках помощи бизнесу в условиях эпидемии COVID-19 будет удовлетворено до конца текущей недели. Такие меры решили предпринять в связи будущим усилением карантинных ограничений.

Об этом рассказали на традиционном селекторном совещании под председательством президента Владимира Зеленского, пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Офиса главы государства.

"У нас 710 000 ФОП и субъектов хозяйствования, которые должны получить выплаты. И осуществить это нужно до 8 января. Это один из приоритетов для правительства", - сказал Зеленский.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль напомнил, что до 31 декабря продолжается прием заявок на выплату единовременной материальной помощи гражданам и бизнесу. Он добавил, что сегодня начинается выплата материальной помощи людям, деятельность которых будет ограничена в результате усиленного карантина с 8 января.

"В Пенсионный фонд уже передали средства для 280 000 заявок. Сегодня, согласно постановлению, первый день, когда мы начинаем выплаты людям", - сказал Шмыгаль.

Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров добавил, что ежедневно поступает по 40-50 тыс. заявок от ФЛП и субъектов хозяйствования.

Правительство надеется, что большинство предпринимателей получит финансовую поддержку в связи с предстоящим "локдауном", запланированным на 8-24 января 2021 года, еще до конца 2020-го. В свою очередь, министр финансов Сергей Марченко добавил, что большинство выплат будут стараться провести до Нового года.

Напомним, ранее стало известно, сколько предпринимателей получат помощь от государства.

Украина бизнес Офис президента президент предприниматели
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
02 декабря 2020
В Украине отменили карантин выходного дня
Все видео »
"Кровавый битум" Медведчука в "Большом строительстве": почему Голик и Тимошенко не заметили скандала
Бардак в облсовете: Запорожье может пойти на досрочные выборы из-за политического кризиса
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Андрусив
Виктор Глеба
Все блоги »