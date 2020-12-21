У Зеленского обещают, что большинство предпринимателей получит 8 000 гривен до конца года

До 31 декабря продолжается прием заявок на выплату единовременной материальной помощи гражданам и бизнесу

До 31 декабря продолжается прием заявок на выплату единовременной материальной помощи гражданам и бизнесу

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Почти 300 тысяч заявок на получение компенсации предпринимателям и наемным работникам в рамках помощи бизнесу в условиях эпидемии COVID-19 будет удовлетворено до конца текущей недели. Такие меры решили предпринять в связи будущим усилением карантинных ограничений.

Об этом рассказали на традиционном селекторном совещании под председательством президента Владимира Зеленского, пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Офиса главы государства.

"У нас 710 000 ФОП и субъектов хозяйствования, которые должны получить выплаты. И осуществить это нужно до 8 января. Это один из приоритетов для правительства", - сказал Зеленский.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль напомнил, что до 31 декабря продолжается прием заявок на выплату единовременной материальной помощи гражданам и бизнесу. Он добавил, что сегодня начинается выплата материальной помощи людям, деятельность которых будет ограничена в результате усиленного карантина с 8 января.

"В Пенсионный фонд уже передали средства для 280 000 заявок. Сегодня, согласно постановлению, первый день, когда мы начинаем выплаты людям", - сказал Шмыгаль.

Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров добавил, что ежедневно поступает по 40-50 тыс. заявок от ФЛП и субъектов хозяйствования.

Правительство надеется, что большинство предпринимателей получит финансовую поддержку в связи с предстоящим "локдауном", запланированным на 8-24 января 2021 года, еще до конца 2020-го. В свою очередь, министр финансов Сергей Марченко добавил, что большинство выплат будут стараться провести до Нового года.

Напомним, ранее стало известно, сколько предпринимателей получат помощь от государства.