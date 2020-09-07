В Киеве и восьми областях загруженность коек для больных COVID-19 превысила 50%

Многие больные, особенно тяжело больные нуждаются в кислородной терапии

Многие больные, особенно тяжело больные нуждаются в кислородной терапии

Фото: из открытых источников

Заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак заявила, что в столице и восьми областях Украины загруженность коек в больницах для больных COVID-19 превысила 50%.

Об этом она сообщила на брифинге, передает RegioNews.

Так, известно, что в Киеве загруженность коек больными коронавирусной болезнью составляет 55%, в Винницкой области – 53%, Ивано-Франковской - 63%, во Львовской - 50%, Одесской - 66%, Ривненской - 56%, Тернопольской - 56%, Черновицкой - 68% и Черниговской – 59%.

Это те области, где загруженность пациентами с COVID-19 и с подозрением на COVID-19 с клинической картиной, подобной COVID-19, превышает 50%", - подчеркнула Микичак.

По ее словам, в стране работает 327 учреждений здравоохранения, которые оказывают помощь пациентам с COVID-19, в этих больницах развернуты 26 554 койки. В резерве находится еще 213 больниц.

В общем на сегодняшний день суммарное количество коек, которые готовы к принятию пациентов с коронавирусом составляет 35 тысяч", - сообщила она.

Напомним, Кабинет министров на внеочередном заседании 7 сентября утвердил механизм доплат к заработным платам медицинским работникам.