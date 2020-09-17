Еще один нардеп от "Слуги народа" подхватил коронавирус, - СМИ

Речь идет о Сергее Нагорняке

Речь идет о Сергее Нагорняке

Еще один депутат Верховной Рады заразился коронавирусом. Речь о "слуге народа" Сергее Нагорняке.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на "Страну".

Сообщение о том, что их коллега болен COVID-19, нардепам "Слуги народа" рассылают в рабочем чате.

"Доброе утро. В связи с тем, что у Сергея Нагорняка подтвердился коронавирус, просьба обозначить, кто с ним контактировал в период с 07.09.2020", - сказано в рассылке.

Напомним, журналистов не будут пускать в кулуары Рады из-за коронавируса.