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17 сентября 2020, 14:30 3

Еще один нардеп от "Слуги народа" подхватил коронавирус, - СМИ

17 сентября 2020, 14:30 3
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Речь идет о Сергее Нагорняке
Речь идет о Сергее Нагорняке
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Еще один депутат Верховной Рады заразился коронавирусом. Речь о "слуге народа" Сергее Нагорняке. 

Об этом передает RegioNews со ссылкой на "Страну".

Сообщение о том, что их коллега болен COVID-19, нардепам "Слуги народа" рассылают в рабочем чате.

"Доброе утро. В связи с тем, что у Сергея Нагорняка подтвердился коронавирус, просьба обозначить, кто с ним контактировал в период с 07.09.2020", - сказано в рассылке.

Напомним, журналистов не будут пускать в кулуары Рады из-за коронавируса.

коронавирус болезнь Верховная Рада нардеп парламент
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