Еще один нардеп от "Слуги народа" подхватил коронавирус, - СМИ
Речь идет о Сергее Нагорняке
Речь идет о Сергее Нагорняке
Еще один депутат Верховной Рады заразился коронавирусом. Речь о "слуге народа" Сергее Нагорняке.
Об этом передает RegioNews со ссылкой на "Страну".
Сообщение о том, что их коллега болен COVID-19, нардепам "Слуги народа" рассылают в рабочем чате.
"Доброе утро. В связи с тем, что у Сергея Нагорняка подтвердился коронавирус, просьба обозначить, кто с ним контактировал в период с 07.09.2020", - сказано в рассылке.
Напомним, журналистов не будут пускать в кулуары Рады из-за коронавируса.
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