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27 ноября 2020, 19:31

Городской совет Одессы переходит на дистанционный режим работы

27 ноября 2020, 19:31
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Такое решение связано со значительным ухудшением эпидемической ситуации в городе
Такое решение связано со значительным ухудшением эпидемической ситуации в городе
Фото: из открытых источников
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В понедельник, 30 ноября Одесский городской совет переходит на дистанционный режим работы и в таком формате будет работать в течении всей следующей недели.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета, передает RegioNews.

В городском совете отметили, что дистанционный режим работы будет действовать до 6 декабря. Там организуют электронный прием обращений граждан, а личный прием проводиться не будет.

В связи с ухудшением в Одессе эпидемиологической ситуации, принято распоряжение городского головы № 1032 от 26.11.2020 года "О дополнительных мерах по усилению карантина в исполнительных органах, на коммунальных предприятиях и в учреждениях Одесского городского совета", - говорится в сообщении.

Напомним, Труханова официально объявили победителем на выборах мэра Одессы, его поддержали 54,28% избирателей, которые пришли на участки и проголосовали.

Одесса горсовет депутат коронавирус указ
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