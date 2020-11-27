Городской совет Одессы переходит на дистанционный режим работы

Такое решение связано со значительным ухудшением эпидемической ситуации в городе

Такое решение связано со значительным ухудшением эпидемической ситуации в городе

Фото: из открытых источников

В понедельник, 30 ноября Одесский городской совет переходит на дистанционный режим работы и в таком формате будет работать в течении всей следующей недели.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета, передает RegioNews.

В городском совете отметили, что дистанционный режим работы будет действовать до 6 декабря. Там организуют электронный прием обращений граждан, а личный прием проводиться не будет.

В связи с ухудшением в Одессе эпидемиологической ситуации, принято распоряжение городского головы № 1032 от 26.11.2020 года "О дополнительных мерах по усилению карантина в исполнительных органах, на коммунальных предприятиях и в учреждениях Одесского городского совета", - говорится в сообщении.

Напомним, Труханова официально объявили победителем на выборах мэра Одессы, его поддержали 54,28% избирателей, которые пришли на участки и проголосовали.