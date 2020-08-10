Виталий Кличко пообещал малообеспеченным защитные наборы от COVID-19

В наборах будут средства индивидуальной защиты и инструкции на случай заболевания

В наборах будут средства индивидуальной защиты и инструкции на случай заболевания

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Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в видеообращении, опубликованном на его facebook-странице, пишет RegioNews.

К сожалению, число больных COVID-19 в столице увеличивается... Социально незащищенным жителям столицы город уделяет особое внимание. Мы помогаем как можем: выплачиваем денежную помощь, выдаем продуктовые наборы и другую помощь", — сказал мэр.

В частности, больше 60 тысяч социально незащищенных киевлян разных категорий ближайшее время получат наборы с необходимыми средствами индивидуальной защиты и памяткой с рекомендациями специалистов по профилактике коронавируса и инструкцией, что делать и куда обращаться в случае появлениям симптомов заболевания.

60 000 наборів засобів індивідуального захисту Друзі! Місто продовжує допомагати соціально незахищеним киянам, особливо - під час пандемії. - Виплачує грошову допомогу, надає продуктові набори та іншу допомогу. А найближчим часом понад 60 тисяч соціально-незахищених мешканців столиці різних категорій отримають набори з необхідними засобами індивідуального захисту. Та короткою пам’яткою з рекомендаціями фахівців із профілактики коронавірусу та що робити і куди звертатися, якщо людина відчуває симптоми захворювання. Бережіть себе! Разом ми подолаємо всі виклики! Опубліковано Віталієм Кличком Понеділок, 10 серпня 2020 р.

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