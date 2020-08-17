В Украине за сутки зафиксировано 1464 новых случая коронавируса
За время пандемии в Украине заболело 92 820 человек, из них 48 164 выздоровели, летальных исходов — 2089. Продолжают болеть 42 567 человек.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.
Наибольшее количество случаев болезни за прошедшие сутки обнаружили в Ровенской области - 178, в Черновицкой области - 165, в Ивано-Франковской области - 164, во Львовской области обнаружили 128 случаев инфицирования,а в Киеве зафиксировали 104 случая за сутки.
Ситуация в регионах выглядит следующим образом:
- Винницкая область - 3234 случая;
- Волынская область - 4707 случаев;
- Днепропетровская область - 1750 случаев;
- Донецкая область - 1094 случая;
- Житомирская область - 2479 случаев;
- Закарпатская область - 6329 случаев;
- Запорожская область - 1118 случаев;
- Ивано-Франковская область - 6790 случаев;
- Кировоградская область - 743 случая;
- м. Киев - 10642 случаи;
- Киевская область - 4554 случая;
- Львовская область - 12 079 случаев;
- Луганская область - 184 случая;
- Николаевская область - 819 случаев;
- Одесская область - 5062 случая;
- Полтавская область - 557 случаев;
- Ровенская область - 7716 случаев;
- Сумская область - 891 случай;
- Тернопольская область - 3817 случаев;
- Харьковская область - 6156 случаев;
- Херсонская область - 301 случай;
- Хмельницкая область - 1618 случаев;
- Черновицкая область - 7782 случая;
- Черкасская область - 1165 случаев;
- Черниговская область - 1233 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, 16 августа в Украине зафиксировали еще в 1637 случаев коронавирусной болезни.
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