В Украине за сутки зафиксировано 1464 новых случая коронавируса

За прошедшие сутки умер 21 больной, выздоровели 342 пациента

За прошедшие сутки умер 21 больной, выздоровели 342 пациента

pixabay.com

За время пандемии в Украине заболело 92 820 человек, из них 48 164 выздоровели, летальных исходов — 2089. Продолжают болеть 42 567 человек.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

Наибольшее количество случаев болезни за прошедшие сутки обнаружили в Ровенской области - 178, в Черновицкой области - 165, в Ивано-Франковской области - 164, во Львовской области обнаружили 128 случаев инфицирования,а в Киеве зафиксировали 104 случая за сутки.

Ситуация в регионах выглядит следующим образом:

Винницкая область - 3234 случая;

Волынская область - 4707 случаев;

Днепропетровская область - 1750 случаев;

Донецкая область - 1094 случая;

Житомирская область - 2479 случаев;

Закарпатская область - 6329 случаев;

Запорожская область - 1118 случаев;

Ивано-Франковская область - 6790 случаев;

Кировоградская область - 743 случая;

м. Киев - 10642 случаи;

Киевская область - 4554 случая;

Львовская область - 12 079 случаев;

Луганская область - 184 случая;

Николаевская область - 819 случаев;

Одесская область - 5062 случая;

Полтавская область - 557 случаев;

Ровенская область - 7716 случаев;

Сумская область - 891 случай;

Тернопольская область - 3817 случаев;

Харьковская область - 6156 случаев;

Херсонская область - 301 случай;

Хмельницкая область - 1618 случаев;

Черновицкая область - 7782 случая;

Черкасская область - 1165 случаев;

Черниговская область - 1233 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, 16 августа в Украине зафиксировали еще в 1637 случаев коронавирусной болезни.

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