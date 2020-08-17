09:44  17 августа
В Украине за сутки зафиксировано 1464 новых случая коронавируса
09:11  17 августа
В Украине сменили распределение карантинных зон и ужесточили ограничения
08:19  17 августа
Ситуация на Донбассе: обстрелов нет, боевики придерживаются режима "тишины"
UA | RU
UA | RU
17 августа 2020, 09:44 8

В Украине за сутки зафиксировано 1464 новых случая коронавируса

17 августа 2020, 09:44 8
Читайте також українською мовою
За прошедшие сутки умер 21 больной, выздоровели 342 пациента
За прошедшие сутки умер 21 больной, выздоровели 342 пациента
pixabay.com
Читайте також
українською мовою

За время пандемии в Украине заболело 92 820 человек, из них 48 164 выздоровели, летальных исходов — 2089. Продолжают болеть 42 567 человек.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

Наибольшее количество случаев болезни за прошедшие сутки обнаружили в Ровенской области - 178, в Черновицкой области - 165, в Ивано-Франковской области - 164, во Львовской области обнаружили 128 случаев инфицирования,а в Киеве зафиксировали 104 случая за сутки.

Ситуация в регионах выглядит следующим образом:

  • Винницкая область - 3234 случая;
  • Волынская область - 4707 случаев;
  • Днепропетровская область - 1750 случаев;
  • Донецкая область - 1094 случая;
  • Житомирская область - 2479 случаев;
  • Закарпатская область - 6329 случаев;
  • Запорожская область - 1118 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 6790 случаев;
  • Кировоградская область - 743 случая;
  • м. Киев - 10642 случаи;
  • Киевская область - 4554 случая;
  • Львовская область - 12 079 случаев;
  • Луганская область - 184 случая;
  • Николаевская область - 819 случаев;
  • Одесская область - 5062 случая;
  • Полтавская область - 557 случаев;
  • Ровенская область - 7716 случаев;
  • Сумская область - 891 случай;
  • Тернопольская область - 3817 случаев;
  • Харьковская область - 6156 случаев;
  • Херсонская область - 301 случай;
  • Хмельницкая область - 1618 случаев;
  • Черновицкая область - 7782 случая;
  • Черкасская область - 1165 случаев;
  • Черниговская область - 1233 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, 16 августа в Украине зафиксировали еще в 1637 случаев коронавирусной болезни.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

коронавирус вирус карантин инфекции пандемия
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
04 августа 2020
Анатолий Бондаренко идет на выборы. Честный ролик
31 июля 2020
День полтавского сурка
Все видео »
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского на Кировоградщине
Депутаты, чиновники и владельцы строительного бизнеса. Кто контролирует автовокзалы Днепропетровщины
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »