09:42  04 сентября
Новый антирекорд COVID-19 в Украине: за сутки выявили 2723 новых случаев
10:02  04 сентября
В Луганской и Харьковской областях продолжают тушить очаги тления
08:14  04 сентября
Ситуация на Донбассе: нарушений режима "тишины" не зафиксировано
UA | RU
UA | RU
04 сентября 2020, 09:29 2

Во Львовском горсовете коронавирусом заболели уже 75 человек

04 сентября 2020, 09:29 2
Читайте також українською мовою
Всего в ратуши работает 1643 человека
Всего в ратуши работает 1643 человека
pixabay.com
Читайте також
українською мовою

За время пандемии во Львовском городском совете коронавирусной инфекцией заразились 75 человек - это составляет почти 2% от общего числа работников учреждения.

Как передает RegioNews, об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

Собираем сессию, поэтому хочу публично акцентировать на некоторых вещах. Сначала цифры. В ратуше работает 1643 человека. За все время карантина заболели 75 человек. Из них 45 уже получили отрицательные результаты ПЦР-тестирования. 30 человек находятся на больничном. Это 1,8% от общего количества работников", - написал он.

По его словам, на данный момент протестировано около 50% всех работников. Садовый так же отметил, что на ближайшее заседание горсовета пустят только депутатов и тех, от кого напрямую зависит процесс заседания.

Ранее сообщалось, что в Украине за 2 сентября выявили 2430 новых случаев коронавируса.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

карантин коронавирус Андрей Садовый работа изоляция
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
Все видео »
Херсонская область: кто контролирует автовокзалы региона
Краматорск предвыборный: старые кланы в новой столице Донбасса
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »