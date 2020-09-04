Во Львовском горсовете коронавирусом заболели уже 75 человек

Всего в ратуши работает 1643 человека

Всего в ратуши работает 1643 человека

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За время пандемии во Львовском городском совете коронавирусной инфекцией заразились 75 человек - это составляет почти 2% от общего числа работников учреждения.

Как передает RegioNews, об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

Собираем сессию, поэтому хочу публично акцентировать на некоторых вещах. Сначала цифры. В ратуше работает 1643 человека. За все время карантина заболели 75 человек. Из них 45 уже получили отрицательные результаты ПЦР-тестирования. 30 человек находятся на больничном. Это 1,8% от общего количества работников", - написал он.

По его словам, на данный момент протестировано около 50% всех работников. Садовый так же отметил, что на ближайшее заседание горсовета пустят только депутатов и тех, от кого напрямую зависит процесс заседания.

Ранее сообщалось, что в Украине за 2 сентября выявили 2430 новых случаев коронавируса.

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