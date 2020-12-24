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24 декабря 2020, 10:19 3

Массовые прививки: Степанов назвал самый эффективный метод борьбы с COVID-19

24 декабря 2020, 10:19 3
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Фото: из открытых источников
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Министр здравоохранения Украины Максим Степанов считает, что самым эффективным и быстрым методом борьбы с коронавирусной инфекцией должны стать массовые прививки. Он надеется, что уже в феврале следующего года этот процесс может быть запущен.

Об этом он заявил на брифинге 24 декабря, передает RegioNews.

Так, по его словам, вакцинация в нашей стране может начаться в феврале, но сроки могут сместиться в зависимости от даты поставки вакцины.

Доступ украинцев к вакцине от COVID-19 является приоритетным вопросом. Ведь, массовое прививание населения являются эффективным методом борьбы с коронавирусной инфекцией", - заверил он.

Напомним, Минздрав утвердил план вакцинации украинцев от COVID-19: что он предусматривает.

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