Массовые прививки: Степанов назвал самый эффективный метод борьбы с COVID-19
Украина ожидает первый транш доз вакцин с начала 2021 года
Украина ожидает первый транш доз вакцин с начала 2021 года
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов считает, что самым эффективным и быстрым методом борьбы с коронавирусной инфекцией должны стать массовые прививки. Он надеется, что уже в феврале следующего года этот процесс может быть запущен.
Об этом он заявил на брифинге 24 декабря, передает RegioNews.
Так, по его словам, вакцинация в нашей стране может начаться в феврале, но сроки могут сместиться в зависимости от даты поставки вакцины.
Доступ украинцев к вакцине от COVID-19 является приоритетным вопросом. Ведь, массовое прививание населения являются эффективным методом борьбы с коронавирусной инфекцией", - заверил он.
Напомним, Минздрав утвердил план вакцинации украинцев от COVID-19: что он предусматривает.
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