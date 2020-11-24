В Минздраве назвали области, где больше всего больных коронавирусом

Речь идет о четырех регионах

Речь идет о четырех регионах

Рixabay

По состоянию на 24 ноября самый высокий показатель заболеваемости на COVID-19 зафиксирован в Сумской, Черкасской, Черновицкой и Киевской областях.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, пишет RegioNews.

За 14 дней показатель заболеваемости на COVID-19 в Сумской области составил 808,9 случаев на 100 тыс. населения, в Черкасской - 684,1, Черновицкой - 653, Киевской - 632,1.

Также высокий уровень заболеваемости в Житомирской (626,5), Ивано-Франковской (569,2), Запорожской (628) областях.

В Киеве этот показатель составляет 538,7, а средний по Украине - 443,2 на 100 тыс. населения.

Загруженность больниц в целом по стране за последние 5 дней составляет 53,4% по состоянию на 23 ноября.

В Киеве этот показатель составляет 57,5% по состоянию на 23 ноября.

Высокий уровень загруженности COVID-кроватей в Полтавской -75,5%, Черкасской - 66,1%, Черниговской - 62%, Николаевской - 65,6%, Запорожской - 66,8% областях.

Напомним, в Украине за 23 ноября коронавирус подтвердили 12 287 лицам, зафиксировано 188 летальных случаев, госпитализировали 1 403 человека, 8298 пациентов выздоровели.