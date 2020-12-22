Минздрав утвердил план вакцинации украинцев от COVID-19: что он предусматривает

Документ разработали специалисты Центра общественного здоровья Украины вместе с экспертами ВОЗ и ЮНИСЕФ

Документ разработали специалисты Центра общественного здоровья Украины вместе с экспертами ВОЗ и ЮНИСЕФ

Рixabay

Оперативный штаб Министерства здравоохранения Украины по вакциноуправляемым инфекциям утвердил план иммунизации населения от COVID-19. Документ разработали специалисты Центра общественного здоровья Украины вместе с экспертами ВОЗ и ЮНИСЕФ.

Об этом сообщил и. о. генерального директора ЦОС Игорь Кузин, пишет RegioNews со ссылкой на Центр общественного здоровья.

"Этот документ будет гибким, его будут актуализировать в зависимости от ситуации с COVID-19, обновленных данных по вакцинам, от доступности самой вакцины против болезни, а успех его реализации напрямую зависит от партнерства и тесного сотрудничества с региональными учреждениями здравоохранения, местными органами власти, врачами и общественностью", - отметил Кузин.

Цель этого плана - в течение 2021-2022 годов охватить вакцинацией от COVID-19 не менее 50% населения Украины (20 млн человек).

План будут обновлять каждые две недели, чтобы он соответствовал реальной ситуации.

"Мы готовы получать вакцину уже в первом квартале 2021 года. Первоочередной будет вакцинация медиков, особенно тех, кто работает в стационарах, где предоставляют лечение от COVID-19. Вакцинация для украинцев с неподконтрольной территории также будет доступна - соответствующая процедура будет утверждена отдельным планом ", - отметил Кузин.

Планом утверждено 4 этапа вакцинации населения:

1) январь-апрель 2021 г. - люди с высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет критические функции в борьбе с пандемией COVID-19;

2) апрель-июнь 2021 г. - люди с чрезвычайно высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто предоставляет медицинские услуги;

3) июнь-сентябрь 2021 г. - люди с высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства;

4) сентября 2021 - март 2022 - люди с повышенным риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства.

Вакцинировать население будут на базе имеющихся пунктов вакцинации, мобильными бригадами по иммунизации, а также во временных центрах вакцинации.

Напомним, ранее сообщалось, что в столице обустроят пункты для вакцинации в каждом медучреждении.