В Украине усиливают контроль в электричках из-за карантина

В пригородном сообщении мониторят наиболее нагруженные направления

В пригородном сообщении мониторят наиболее нагруженные направления

Фото: Укрзализныця

"Укрзализныця" увеличивает количество военизированной охраны для дополнительного контроля в электричках. УЗ поддерживает решение правительства не прекращать работу общественного транспорта, несмотря на усиление карантина.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу компании.

В УЗ отметили, что в пригородном сообщении мониторят наиболее нагруженные направления, а также увеличивают количество руководителей и работников военизированной охраны для контроля.

Какие правила действуют в поезде: строго соблюдается масочный режим сотрудников, осуществляется температурный скрининг, дезинфекция подвижного состава после и до каждого рейса и по возможности контролируется наличие масок у пассажиров.

Напомним, 11 ноября Кабинет министров одобрил решение о введении жесткого карантина выходного дня в Украине с 14 ноября – с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.