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12 ноября 2020, 14:46 5

В Украине усиливают контроль в электричках из-за карантина

12 ноября 2020, 14:46 5
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В пригородном сообщении мониторят наиболее нагруженные направления
В пригородном сообщении мониторят наиболее нагруженные направления
Фото: Укрзализныця
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"Укрзализныця" увеличивает количество военизированной охраны для дополнительного контроля в электричках. УЗ поддерживает решение правительства не прекращать работу общественного транспорта, несмотря на усиление карантина.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу компании.

В УЗ отметили, что в пригородном сообщении мониторят наиболее нагруженные направления, а также увеличивают количество руководителей и работников военизированной охраны для контроля.

Какие правила действуют в поезде: строго соблюдается масочный режим сотрудников, осуществляется температурный скрининг, дезинфекция подвижного состава после и до каждого рейса и по возможности контролируется наличие масок у пассажиров.

Напомним, 11 ноября Кабинет министров одобрил решение о введении жесткого карантина выходного дня в Украине с 14 ноября – с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

Украина карантин Укрзализныця контроль правительство
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