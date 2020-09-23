Для больных COVID-19 в Украине могут развернуть не более 52 тысяч коек - Минздрав
Для лечения больных коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине могут максимально развернуть 50-52 тысячи коек. Сейчас по всей стране развернуты 36 тысяч коек.
Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Когда переоборудуется больница, то изменяются маршруты пациента. Мы четко знаем, в каком регионе как мы можем изменить маршрут. Чтобы там было кардиологическое отделение, куда можно привезти больных, и так далее. Поэтому мы и говорим, что максимальное количество коек, которое можем развернуть "под ковид", это 50-52 тысяч. Больше нельзя", - сказал он.
По словам министра, Министерство здравоохранения планирует подготовить еще 16 тысяч коек.
Напомним, ранее Степанов заявлял, что ситуация в стране с коронавирусом "достаточно напряженная".