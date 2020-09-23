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23 сентября 2020, 09:02 1

Для больных COVID-19 в Украине могут развернуть не более 52 тысяч коек - Минздрав

23 сентября 2020, 09:02 1
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В планах работы - подготовка еще 16 тысяч коек
Фото: из открытых источников
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Для лечения больных коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине могут максимально развернуть 50-52 тысячи коек. Сейчас по всей стране развернуты 36 тысяч коек.

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Когда переоборудуется больница, то изменяются маршруты пациента. Мы четко знаем, в каком регионе как мы можем изменить маршрут. Чтобы там было кардиологическое отделение, куда можно привезти больных, и так далее. Поэтому мы и говорим, что максимальное количество коек, которое можем развернуть "под ковид", это 50-52 тысяч. Больше нельзя", - сказал он.

По словам министра, Министерство здравоохранения планирует подготовить еще 16 тысяч коек.

Напомним, ранее Степанов заявлял, что ситуация в стране с коронавирусом "достаточно напряженная".

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