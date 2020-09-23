Для больных COVID-19 в Украине могут развернуть не более 52 тысяч коек - Минздрав

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Когда переоборудуется больница, то изменяются маршруты пациента. Мы четко знаем, в каком регионе как мы можем изменить маршрут. Чтобы там было кардиологическое отделение, куда можно привезти больных, и так далее. Поэтому мы и говорим, что максимальное количество коек, которое можем развернуть "под ковид", это 50-52 тысяч. Больше нельзя", - сказал он.