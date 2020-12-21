В Украине после выходных снизился суточный показатель COVID-19
Обнаружили менее 7000 новых случаев заражения коронавирусом
Обнаружили менее 7000 новых случаев заражения коронавирусом
В Украине за прошедшие сутки зафиксировано 6 545 новых случаев болезни, 80 человек умерли, выздоровели 5106 пациентов, были госпитализированы 1766 человек.
Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
6 545 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 21 декабря. В частности, заболели 292 ребенка и 236 медработников", - сообщил министр.
Наибольшее количество новых подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (673), Одесской (651), Днепропетровской (598), Запорожской (570) и Киевской (456) областях.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 970 993 человека;
- выздоровели - 586 268 человек;
- летальных исходов - 16 665;
- проведение ПЦР-тестов - 5 303 103.
Напомним, в Украине 19 декабря зарегистрировали более восьми тысяч новых случаев Covid-19.
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