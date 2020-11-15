В Черкасской области за последние сутки количество новых заражений COVID-19 выросло вдвое

В области в течение последних суток выявлено 642 новых больных коронавирусом

В области в течение последних суток выявлено 642 новых больных коронавирусом

Фото: Facebook

В Черкасской области за минувшие сутки зарегистрировано 642 новых случая коронавирусной болезни, что является самым большим дневным приростом от начала пандемии в регионе. За сутки количество больных увеличилось в два раза.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Черкасской ОГА Сергей Сергийчук, пишет RegioNews.

За сутки лабораторный центр провел 1438 ПЦР-исследований и получил 642 положительных результатах, т. е. у каждого второго больного обнаружили COVID-19.

В городе Черкассы 100 новых случаев заражений, Смела - 25, Умань - 64, Ватутино - 23, Городищенский район - 4, Драбовский - 13, Жашковский - 19, Звенигородский - 28, г.Золотоноша - 2, Золотоношский - 7, Каменский - 12, м. Канев - 32, Т - 12, Катеринопольский - 40, Корсунь-Шевченковский - 30, Лисянский - 18, Маньковский - 31, Монастырищенский - 15, Смелянский - 1, Тальновский - 42, Уманский - 9, Христиновский - 34, Черкасский - 23, Чигиринский - 12, Чернобаевский - 26, Шполянский – 17, - привел статистику глава ОГА.

В общем из 901 койкоместа, которые развернули в области для ковидних пациентов заполнены уже 69,1%.

В заведениях города Черкассы развернуто всего 155 коек для госпитализации больных, инфицированных COVID-19. Их заполненность уже составляет 74% - 100 пациентов больных ковид и 15 пациентов с подозрениями.

Как видим, ситуация более чем угрожающая. Заполненность коек стремительно растет. Если дальше будут такие темпы прироста - нас некому будет лечить. 680 медиков на сегодня инфицированы и не могут лечить других. Для оказания помощи оборудования и кислорода мало, главное - это медицинские работники, которых уже не хватает! - подчеркнул Сергей Сергейчук.

Глава ОГА также призвал горожан не поддаваться на политические манипуляции и соблюдать карантин выходного дня.

Заявления городских голов, которые не имеют никакой юридической силы, лишь подвергают вас опасности. Обидно, что политика для некоторых важнее здоровья людей. Поэтому будьте сознательными! - подытожил Сергей Сергейчук.

642 случаи новых заражений коронавирусом за сутки! Цифра выросла в 2 раза! Это самый большой дневной прирост на Черкасщине... Posted by Сергей Сергейчук on Saturday, November 14, 2020

Напомним, в Украине 14 ноября коронавирусную болезнь обнаружили у 10 681 человека. За последние сутки 2 633 пациентов выздоровели, а 95 — умерли от осложнений COVID-19.

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