COVID-больницы Тернопольщины получили на кислород почти 50 млн грн

В области 26 больниц принимают пациентов с коронавирусом

В области 26 больниц принимают пациентов с коронавирусом

Фото: flickr

Медицинские учреждения Тернопольской области получили два транша на более 48 миллионов гривен для обеспечения кислородом COVID-больниц.

Об этом сообщает пресс-служба Тернопольской облгосадминистрации, передает RegioNews.

В прошлом месяце Тернопольщина получила первый транш государственной субвенции - 14 млн 451 тыс. грн для обеспечения подачей кислорода коечного фонда, предусмотренного для оказания помощи пациентам с COVID-19. А недавно мы получили второй транш этой субвенции. Это 23,8 млн грн, которые уже распределены между больницами", - рассказал заместитель председателя ОГА Виктор Устенко.

По его словам, во время сессии городского совета нового созыва было направлено более 3,8 млн грн на приобретение 70 кислородных концентраторов для больницы скорой помощи, больниц №2 и №3.

Чиновник отметил, что фактически все тернопольские больницы полностью обеспечены медицинским кислородом.

Напомним, в Центре общественного здравоохранения не исключают проблемы с хранением вакцины от коронавируса в регионах.