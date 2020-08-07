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07 августа 2020, 09:19 15

Очередной антирекорд: в Украине обнаружили 1453 случая коронавируса

07 августа 2020, 09:19 15
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Уже третий день количество новых больных продолжает расти
Уже третий день количество новых больных продолжает расти
Фото: flickr
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7 августа в Украине зафиксировали 1453 новых случая заболевания COVID-19, это новый антирекорд количества больных за сутки от начала пандемии.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

За сутки полностью вылечился 531 пациент, умерли 33 человека. Лабораторные центры проверяют 1852 подозрения на наличие вируса.

С начала эпидемии COVID-19 обнаружили в 78 261 пациента, выздоровели 43 055 человек, умерли - 1852.

Больше всего новых случаев в Киеве, Львовской, Ровенской, Харьковской, Одесской и Ивано-Франковской областях.

Статистика по регионам выглядит следующим образом:

Винницкая область - 2932 (+34)
Волынская область - 4162 (+54)
Днепропетровская область - 1508 (+16)
Донецкая область - 945 (+4)
Житомирская область - 2064 (+28)
Закарпатская область - 5615 (+76)
Запорожская область - 895 (+5)
Ивано-Франковская область - 5426 (+131)
Кировоградская область - 714 (+1)
г. Киев - 9178 (+186)
Киевская область - 4058 (+78)
Львовская область - 10572 (+152)
Луганская область - 146 (11)
Николаевская область - 682 (+16)
Одесская область - 3904 (+156)
Полтавская область - 489 (+12)
Ровенская область - 6638 (100)
Сумская область - 636 (+42)
Тернопольская область - 3212 (+35)
Харьковская область - 4527 (+146)
Херсонская область - 255 (+13)
Хмельницкая область - 1286 (+29)
Черновицкая область - 6477 (+94)
Черкасская область - 975 (+6)
Черниговская область - 965 (+28)

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Напомним, 6 августа в Украине зафиксировано 1318 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, это абсолютный рекорд количества больных за сутки от начала эпидемии.

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