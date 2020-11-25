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25 ноября 2020, 16:03 2

Стало известно, сколько в Киеве составили админпротоколов за нарушение карантина

25 ноября 2020, 16:03 2
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Было возбуждено 14 уголовных дел
Было возбуждено 14 уголовных дел
Фото из открытых источников
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В Киеве правоохранители составили 5926 административных протоколов за нарушение карантина. Также было возбуждено 14 уголовных дел.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Каждый день к проверкам соблюдения карантинных требований привлекается около тысячи правоохранителей.

"Всего с начала карантина полицейские Киева составили 5926 административных протоколов и начали 14 уголовных производств. Если проанализировать эти статистические данные, то могу говорить, что нарушений фиксируется меньше, чем, например, в марте или апреле", - отметил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Он добавил, что зафиксировано немало фактов, когда представители одних и тех же заведений систематически пренебрегают карантинными требованиями, а также обвиняют правоохранителей в превышении служебных полномочий.

Напомним, ранее стало известно, сколько столичных школ и детсадов закрыли на карантин.

Украина Киев карантин нарушения полиция
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