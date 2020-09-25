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25 сентября 2020, 11:20 7

В Украине возросло количество тяжелых больных COVID-19 - Степанов

25 сентября 2020, 11:20 7
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Пациентов с тяжелым течением болезни становится все больше
Пациентов с тяжелым течением болезни становится все больше
Фото: Минздрав
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В Украине увеличилось количество тяжелых пациентов с коронавирусом, при этом ежедневно фиксируется 3,5 тысячи новых случаев заболевания.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.

По его словам, за прошедшие сутки были госпитализированы 742 человека.

Мы постоянно общаемся с врачами. Увеличилось количество тяжелых больных COVID-19, то есть людей, которые имеют тяжелое течение болезни", - сказал министр.

Он добавил, что это касается людей из группы риска: пожилых людей, людей с хроническими заболеваниями, такими как сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, хронические заболевания легких, печени, почек.

В нынешних условиях всем нужно сконцентрироваться и соблюдать правила новой реальности", - подытожил Степанов.

Напомним, в Украине за прошедшие сутки болезнь диагностировали у 3565 человек, 1675 пациентов выздоровели, умерли 70 человек.

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коронавирус Украина госпитализация болезнь Максим Степанов
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