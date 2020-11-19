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19 ноября 2020, 11:42 3

Ситуация с кислородом в больницах улучшается - Степанов

19 ноября 2020, 11:42 3
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Сейчас в стране насчитывается 23 тысячи коек с подведенным кислородом
Сейчас в стране насчитывается 23 тысячи коек с подведенным кислородом
Фото: из открытых источников
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По словам министра здравоохранения Максима Степанова, в Минздраве знают о ситуации с кислородом в каждой больнице страны, а также отслеживают СМИ и информацию из соцсетей для анализа ситуации в целом.

Как передает RegioNews, об этом говорится в видео-обращении Степанова.

Как отмечает министр, много информации в соцсетях и СМИ не соответствует действительности. При этом он отметил, что одной из проблем является нехватка во многих местах "кислородных точек", однако их количество наращивается.

Так, по его данным, в апреле в стране было 3,5 тысячи коек с подведенным кислородом. Сейчас - 23 тысячи.

Также отмечается, что опубликованная накануне СМИ информация о том, что в больнице Белой Церкви умер больной коронавирусом украинец, который пожертвовал свой кислород сыну является неправдой. Потом главврач медучреждения опровергла эту информацию.

Напомним, ранее Степанов попросил депутатов дать больше денег на медицину.

карантин медицина врачи больницы Максим Степанов
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