Ситуация с кислородом в больницах улучшается - Степанов

Сейчас в стране насчитывается 23 тысячи коек с подведенным кислородом

Сейчас в стране насчитывается 23 тысячи коек с подведенным кислородом

Фото: из открытых источников

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, в Минздраве знают о ситуации с кислородом в каждой больнице страны, а также отслеживают СМИ и информацию из соцсетей для анализа ситуации в целом.

Как передает RegioNews, об этом говорится в видео-обращении Степанова.

Как отмечает министр, много информации в соцсетях и СМИ не соответствует действительности. При этом он отметил, что одной из проблем является нехватка во многих местах "кислородных точек", однако их количество наращивается.

Так, по его данным, в апреле в стране было 3,5 тысячи коек с подведенным кислородом. Сейчас - 23 тысячи.

Также отмечается, что опубликованная накануне СМИ информация о том, что в больнице Белой Церкви умер больной коронавирусом украинец, который пожертвовал свой кислород сыну является неправдой. Потом главврач медучреждения опровергла эту информацию.

Напомним, ранее Степанов попросил депутатов дать больше денег на медицину.