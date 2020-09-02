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02 сентября 2020, 13:24 4

В Минздраве решили упростить процедуру выхода из самоизоляции

02 сентября 2020, 13:24 4
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В алгоритм тестирования будут внесены изменения
В алгоритм тестирования будут внесены изменения
Фото: из открытых источников
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Министерство здравоохранения приняло решение упростить алгоритм тестирования и выхода из самоизоляции.

Как передает RegioNews, об этом главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге.

На этой неделе в алгоритм тестирования будут внесены изменения, и завершать самоизоляцию в случае отсутствия клинических симптомов можно будет на 14-й день без проведения ПЦР-тестирования. Также тестирование методом ПЦР будет сдвинуто на 7-9-й день, что позволит выйти из самоизоляции, не дожидаясь 14 дней", - пояснил Ляшко.

По его словам, будет достаточно одного отрицательного ПЦР-теста и отсутствии клинических симптомов для того, чтобы человек попадал в категорию тех, кто выздоровел. По его словам, те, кто уже переболел на коронавирус, но до сих пор находится на амбулаторном лечении, могут сдать бесплатный тест.

На бесплатное тестирование могут рассчитывать также и пациенты с клиническими признаками коронавирусной болезни и пациенты с пневмониями, которые находящится в стационарах и ждут лабораторной диагностики для определения возбудителя.

Ранее сообщалось, что 1 сентября от COVID-19 умер 51 человек - это новый антирекорд по количеству умерших от вируса.

коронавирус карантин Минздрав Виктор Ляшко самоизоляция
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