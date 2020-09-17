Коронавирус в Украине: за сутки выявили более 3500 новых случаев
В Украине за прошедшие сутки зафиксировали рекордные 3 584 новых случаев заболевания COVID-19, умерли 60 человек, 1589 пациентов выздоровели.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.
За минувшие сутки заболели 3 584 человека. Это очередной антирекорд. Из них 301 ребенок, а также 147 медицинских работников. Были госпитализированы 534 человека", - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Больше всего заболевших за сутки зафиксировали в городе Киев - 379, Харьковской области - 483, Одесской области - 325, Тернопольской области - 390.
За все время пандемии в Украине всего заболело 166 244 человека, из них 73 913 выздоровели, летальных исходов - 3400.
Ситуация в регионах выглядит следующим образом:
- Винницкая область — 5039 случаев;
- Волынская область — 6593 случая;
- Днепропетровская область — 3653 случая;
- Донецкая область — 2272 случая;
- Житомирская область — 4656 случаев;
- Закарпатская область — 8931 случай;
- Запорожская область — 2673 случая;
- Ивано-Франковская область — 11856 случаев;
- Кировоградская область — 951 случай;
- г. Киев — 18449 случаев;
- Киевская область — 7342 случая;
- Львовская область — 17664 случая;
- Луганская область — 689 случаев;
- Николаевская область — 2252 случая;
- Одесская область — 10602 случая;
- Полтавская область — 1363 случая;
- Ровенская область — 10797 случаев;
- Сумская область — 2724 случая;
- Тернопольская область — 10394 случая;
- Харьковская область — 13915 случаев;
- Херсонская область — 737 случаев;
- Хмельницкая область — 4198 случаев;
- Черновицкая область — 12640 случаев;
- Черкасская область — 2820 случаев;
- Черниговская область — 3034 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, сутками ранее в стране выявили 2 958 новых случаев коронавируса.
Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)