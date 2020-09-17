Коронавирус в Украине: за сутки выявили более 3500 новых случаев

Больше всего заболевших выявили в Киеве, Харьковской, Одесской, Тернопольской областях

Больше всего заболевших выявили в Киеве, Харьковской, Одесской, Тернопольской областях

Фото: из открытых источников

В Украине за прошедшие сутки зафиксировали рекордные 3 584 новых случаев заболевания COVID-19, умерли 60 человек, 1589 пациентов выздоровели.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

За минувшие сутки заболели 3 584 человека. Это очередной антирекорд. Из них 301 ребенок, а также 147 медицинских работников. Были госпитализированы 534 человека", - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Больше всего заболевших за сутки зафиксировали в городе Киев - 379, Харьковской области - 483, Одесской области - 325, Тернопольской области - 390.

За все время пандемии в Украине всего заболело 166 244 человека, из них 73 913 выздоровели, летальных исходов - 3400.

Ситуация в регионах выглядит следующим образом:

Винницкая область — 5039 случаев;

Волынская область — 6593 случая;

Днепропетровская область — 3653 случая;

Донецкая область — 2272 случая;

Житомирская область — 4656 случаев;

Закарпатская область — 8931 случай;

Запорожская область — 2673 случая;

Ивано-Франковская область — 11856 случаев;

Кировоградская область — 951 случай;

г. Киев — 18449 случаев;

Киевская область — 7342 случая;

Львовская область — 17664 случая;

Луганская область — 689 случаев;

Николаевская область — 2252 случая;

Одесская область — 10602 случая;

Полтавская область — 1363 случая;

Ровенская область — 10797 случаев;

Сумская область — 2724 случая;

Тернопольская область — 10394 случая;

Харьковская область — 13915 случаев;

Херсонская область — 737 случаев;

Хмельницкая область — 4198 случаев;

Черновицкая область — 12640 случаев;

Черкасская область — 2820 случаев;

Черниговская область — 3034 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, сутками ранее в стране выявили 2 958 новых случаев коронавируса.

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