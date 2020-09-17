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Коронавирус в Украине: за сутки выявили более 3500 новых случаев
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17 сентября 2020, 10:01 5

Коронавирус в Украине: за сутки выявили более 3500 новых случаев

17 сентября 2020, 10:01 5
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Больше всего заболевших выявили в Киеве, Харьковской, Одесской, Тернопольской областях
Больше всего заболевших выявили в Киеве, Харьковской, Одесской, Тернопольской областях
Фото: из открытых источников
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В Украине за прошедшие сутки зафиксировали рекордные 3 584 новых случаев заболевания COVID-19, умерли 60 человек, 1589 пациентов выздоровели.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

За минувшие сутки заболели 3 584 человека. Это очередной антирекорд. Из них 301 ребенок, а также 147 медицинских работников. Были госпитализированы 534 человека", - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Больше всего заболевших за сутки зафиксировали в городе Киев - 379, Харьковской области - 483, Одесской области - 325, Тернопольской области - 390.

За все время пандемии в Украине всего заболело 166 244 человека, из них 73 913 выздоровели, летальных исходов - 3400.

Ситуация в регионах выглядит следующим образом:

  • Винницкая область — 5039 случаев;
  • Волынская область — 6593 случая;
  • Днепропетровская область — 3653 случая;
  • Донецкая область — 2272 случая;
  • Житомирская область — 4656 случаев;
  • Закарпатская область — 8931 случай;
  • Запорожская область — 2673 случая;
  • Ивано-Франковская область — 11856 случаев;
  • Кировоградская область — 951 случай;
  • г. Киев — 18449 случаев;
  • Киевская область — 7342 случая;
  • Львовская область — 17664 случая;
  • Луганская область — 689 случаев;
  • Николаевская область — 2252 случая;
  • Одесская область — 10602 случая;
  • Полтавская область — 1363 случая;
  • Ровенская область — 10797 случаев;
  • Сумская область — 2724 случая;
  • Тернопольская область — 10394 случая;
  • Харьковская область — 13915 случаев;
  • Херсонская область — 737 случаев;
  • Хмельницкая область — 4198 случаев;
  • Черновицкая область — 12640 случаев;
  • Черкасская область — 2820 случаев;
  • Черниговская область — 3034 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, сутками ранее в стране выявили 2 958 новых случаев коронавируса.

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