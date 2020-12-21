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21 декабря 2020, 18:33 14

Зеленский приказал Кабмину обеспечить выплаты семьям погибших медиков

21 декабря 2020, 18:33 14
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Он подчеркнул, что надо инициировать диалог с такими семьями
Он подчеркнул, что надо инициировать диалог с такими семьями
Офис президента
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Президент Владимир Зеленский потребовал от правительства обеспечить быстрые выплаты семьям погибших медиков, избегая бюрократических требований и сложностей с оформлением документов. Речь идет о семьях медиков, которые погибли во время лечения больных коронавирусом.

Об этом глава государства сказал во время селекторного совещания, посвященного вопросам предотвращения распространения и ликвидации последствий коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает RegioNews со ссылкой на Офис президента.

"Этот вопрос стоит очень остро. Знаю, что смертельных случаев гораздо больше, и все надо проверить. Вместе с тем необходимо упростить бюрократию. Возможно, люди просто не знают, как подавать эти пакеты документов, или это очень сложно? Я прошу вас, чтобы люди, которые потеряли члена семьи, получили выплаты", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что надо инициировать диалог с такими семьями.

В настоящее время в Министерство социальной политики поступил 41 пакет с документами для страховых выплат, 33 из них профинансировано.

Напомним, 18 декабря нардепы назначили "ковидные” доплаты вирусологам и биохимикам.

Офис президента Украина коронавирус деньги медики
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