"Помаранчевий" Київ: які обмеження вводить столиця

Спортивним закладам та фітнес-центрам знову доведеться закрити двері

Спортивним закладам та фітнес-центрам знову доведеться закрити двері

Фото: з відкритих джерел

Через внесення Києва до переліку міст "помаранчевої" зони карантину, у столиці буде введено ряд обмежень.

Як передає RegioNews, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Так, починаючи від 14 вересня у столиці будуть діяти такі обмеження:

проведення масових (культурних, спортивних, соціальних, релігійних та інших) заходів дозволено за участю не більше 220 осіб з урахуванням не більше однієї особи на 10 квадратних метрів площі будівлі;

заборона роботи установ, що надають послуги з розміщення, крім готелів;

відвідування занять у професійних та вищих навчальних закладах групами не більше 20 осіб;

лікарні тимчасово обмежують планові госпіталізації. Це не стосується медичної допомоги вагітним, новонародженим, онкохворим та випадків, коли є ризик для життя пацієнта;

заборона роботи спортивних залів та фітнес-центрів, крім тих, які зможуть забезпечити розміщення не більше однієї особи на 10 квадратних метрів;

заборона прийому дітей до закладів оздоровлення та відпочинку - санаторів і таборів в столиці і передмісті;

перевезення пасажирів здійснюється тільки в кількості 50% місць для сидіння.

Мер також додав, що поліція зобов'язана відслідковувати переміщення пацієнтів на самоізоляції.

Раніше повідомлялось, що найбільше нових випадків COVID-19 за 10 вересня зафіксовано в Києві - 404, Тернопільській - 302, Одеській - 283, Харківській - 280, Львівській областях - 174.

Нагадаємо, з 14 вересня в Україні почне діяти нове епідемічне зонування.