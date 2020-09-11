"Помаранчевий" Київ: які обмеження вводить столиця
Спортивним закладам та фітнес-центрам знову доведеться закрити двері
Спортивним закладам та фітнес-центрам знову доведеться закрити двері
Через внесення Києва до переліку міст "помаранчевої" зони карантину, у столиці буде введено ряд обмежень.
Як передає RegioNews, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Так, починаючи від 14 вересня у столиці будуть діяти такі обмеження:
- проведення масових (культурних, спортивних, соціальних, релігійних та інших) заходів дозволено за участю не більше 220 осіб з урахуванням не більше однієї особи на 10 квадратних метрів площі будівлі;
- заборона роботи установ, що надають послуги з розміщення, крім готелів;
- відвідування занять у професійних та вищих навчальних закладах групами не більше 20 осіб;
- лікарні тимчасово обмежують планові госпіталізації. Це не стосується медичної допомоги вагітним, новонародженим, онкохворим та випадків, коли є ризик для життя пацієнта;
- заборона роботи спортивних залів та фітнес-центрів, крім тих, які зможуть забезпечити розміщення не більше однієї особи на 10 квадратних метрів;
- заборона прийому дітей до закладів оздоровлення та відпочинку - санаторів і таборів в столиці і передмісті;
- перевезення пасажирів здійснюється тільки в кількості 50% місць для сидіння.
Мер також додав, що поліція зобов'язана відслідковувати переміщення пацієнтів на самоізоляції.
Раніше повідомлялось, що найбільше нових випадків COVID-19 за 10 вересня зафіксовано в Києві - 404, Тернопільській - 302, Одеській - 283, Харківській - 280, Львівській областях - 174.
Нагадаємо, з 14 вересня в Україні почне діяти нове епідемічне зонування.
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