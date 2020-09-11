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11 вересня 2020, 13:02 13

"Помаранчевий" Київ: які обмеження вводить столиця

11 вересня 2020, 13:02 13
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Спортивним закладам та фітнес-центрам знову доведеться закрити двері
Спортивним закладам та фітнес-центрам знову доведеться закрити двері
Фото: з відкритих джерел
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Через внесення Києва до переліку міст "помаранчевої" зони карантину, у столиці буде введено ряд обмежень. 

Як передає RegioNews, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Так, починаючи від 14 вересня у столиці будуть діяти такі обмеження:

  • проведення масових (культурних, спортивних, соціальних, релігійних та інших) заходів дозволено за участю не більше 220 осіб з урахуванням не більше однієї особи на 10 квадратних метрів площі будівлі;
  • заборона роботи установ, що надають послуги з розміщення, крім готелів;
  • відвідування занять у професійних та вищих навчальних закладах групами не більше 20 осіб;
  • лікарні тимчасово обмежують планові госпіталізації. Це не стосується медичної допомоги вагітним, новонародженим, онкохворим та випадків, коли є ризик для життя пацієнта;
  • заборона роботи спортивних залів та фітнес-центрів, крім тих, які зможуть забезпечити розміщення не більше однієї особи на 10 квадратних метрів;
  • заборона прийому дітей до закладів оздоровлення та відпочинку - санаторів і таборів в столиці і передмісті;
  • перевезення пасажирів здійснюється тільки в кількості 50% місць для сидіння.

Мер також додав, що поліція зобов'язана відслідковувати переміщення пацієнтів на самоізоляції.

Раніше повідомлялось, що найбільше нових випадків COVID-19 за 10 вересня зафіксовано в Києві - 404, Тернопільській - 302, Одеській - 283, Харківській - 280, Львівській областях - 174.

Нагадаємо, з 14 вересня в Україні почне діяти нове епідемічне зонування.

коронавірус Київ карантин Віталій Кличко зона режим
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