11:13  19 листопада
Мер Івано-Франківська заявив, що у місті таки введуть карантин вихідного дня
12:56  19 листопада
У ДБР повідомили нові можливі причини масштабної пожежі на Луганщині
12:22  19 листопада
Половина українців виступає проти карантину вихідного дня, - соціологи
UA | RU
UA | RU
19 листопада 2020, 10:49 1

Ще близько 400 працівників МВС захворіли на COVID-19

19 листопада 2020, 10:49 1
Читайте также на русском языке
З початку пандемії на коронавірусну хворобу захворіло 19 110 працівників МВС
З початку пандемії на коронавірусну хворобу захворіло 19 110 працівників МВС
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

За минулу добу коронавірусну хворобу діагностували у 370 правоохоронців Міністерства внутрішніх справ.

Про це передає RegioNews з посиланням на пресслужбу МВС.

Зазначається, що найбільшу кількість хворих на COVID-19 зареєстровано у Дніпропетровській області (+18), у Запорізькій області (+27) та у м. Києві (+55).

"З початку пандемії на коронавірусну хворобу захворіло 19 110 працівників МВС, одужало – 18 155, померло - 55", - зауважили в МВС.

Нагадаємо, в Україні протягом 14-15 листопада правоохоронці закрили 1,5 тисячі закладів торгівлі, десятки нічних клубів та спортзалів.

коронавірус Україна хвороба МВС смерті
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Вілкул знявся: як на "малій батьківщині" Зеленського підфартило ахметівському "слузі"
Антимамаївський фронт: кого обере Полтава у другому турі
Всі публікації »
Юрій Гаврилечко
Кирило Сазонов
Віктор Балога
Всі блоги »