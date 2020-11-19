Ще близько 400 працівників МВС захворіли на COVID-19

З початку пандемії на коронавірусну хворобу захворіло 19 110 працівників МВС

З початку пандемії на коронавірусну хворобу захворіло 19 110 працівників МВС

Фото з відкритих джерел

За минулу добу коронавірусну хворобу діагностували у 370 правоохоронців Міністерства внутрішніх справ.

Про це передає RegioNews з посиланням на пресслужбу МВС. Зазначається, що найбільшу кількість хворих на COVID-19 зареєстровано у Дніпропетровській області (+18), у Запорізькій області (+27) та у м. Києві (+55). "З початку пандемії на коронавірусну хворобу захворіло 19 110 працівників МВС, одужало – 18 155, померло - 55", - зауважили в МВС. Нагадаємо, в Україні протягом 14-15 листопада правоохоронці закрили 1,5 тисячі закладів торгівлі, десятки нічних клубів та спортзалів.

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