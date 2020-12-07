Президент підписав закони щодо підтримки громадян і бізнесу під час карантину

Законодавчі ініціативи були ухвалені Верховною Радою 4 грудня 2020 року

Законодавчі ініціативи були ухвалені Верховною Радою 4 грудня 2020 року

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Президент України Володимир Зеленський підписав закони, які він ініціював для підтримки громадян і бізнесу у період дії карантинних заходів для запобігання поширенню в Україні COVID-19.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт президента.

Президент підписав закони №№1071-ІХ, 1072-ІХ і 1073-ІХ.

Закон "Про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб'єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 1071-ІХ передбачає надання одноразової матдопомоги у розмірі 8 тис. грн найманим працівникам, які втратили частину зарплатні внаслідок запровадження карантинних обмежень, та ФОПам, які втратили частину доходу внаслідок карантину.

ФОПи не зможуть отримати допомогу, якщо вони зареєстровані менше ніж за три місяці до набрання чинності цим законом; якщо у 2020 році сплатили ЄСВ за себе менше ніж за три місяці, а також якщо їхній вид діяльності не підпадає під карантинні обмеження, - наголошується в повідомленні.

Крім того, документ передбачає надання одноразової матдопомоги компаніям для виплат найманим працівникам, щоб не скорочувати їх під час дії карантину, і одноразову компенсацію суб’єктам господарювання з метою відшкодування витрат, понесених на сплату єдиного внеску (ЄСВ).

Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо соціальної підтримки платників податків на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 1072-ІХ передбачає низку податкових стимулів для громадян, малого й середнього бізнесу на період можливого оголошення карантину.

Зокрема, ним списується податковий борг платникам податків, якщо сукупний розмір боргу платника за всіма податками та зборами не перевищує 3060 грн; платники єдиного податку І групи звільняються від його сплати за грудень 2020 року та січень – травень 2021 року; також до 29 грудня 2021 року відстрочено погашення податкового боргу платників податків – фізичних осіб, зокрема самозайнятих осіб, що в загальній сумі не перевищує 6800 грн.

Закон "Про внесення змін до статті 28 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" № 1073-ІХ розширює перелік напрямків, за якими можуть використовуватися кошти Фонду з боротьби з наслідками епідемії коронавірусу. Зокрема, цими коштами може фінансуватися: одноразова матеріальна допомога громадянам у разі посилення карантину; матеріальна допомога бізнесу для збереження робочих місць; одноразова компенсація бізнесу для сплати ЄСВ за найманих працівників.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 5 грудня глава ВР Разумков підписав закони про карантинну підтримку бізнесу.