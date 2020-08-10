Віталій Кличко пообіцяв малозабезпеченим захисні набори від COVID-19

У наборах будуть засоби індивідуального захисту та інструкції на випадок захворювання

У наборах будуть засоби індивідуального захисту та інструкції на випадок захворювання

Фото: скрін відео

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у відеозверненні, опублікованому на його facebook-сторінці, пише RegioNews.

На жаль, кількість хворих COVID-19 в столиці збільшується... Соціально незахищеним мешканцям столиці місто приділяє особливу увагу. Ми допомагаємо, як можемо: виплачуємо грошову допомогу, видаємо продуктові набори та іншу допомогу", — сказав мер.

Зокрема, понад 60 тисяч соціально незахищених киян різних категорій найближчим часом отримають набори з необхідними засобами індивідуального захисту і пам'яткою з рекомендаціями фахівців з профілактики коронавіруса та інструкцією, що робити і куди звертатися у разі появі симптомів захворювання.

60 000 наборів засобів індивідуального захисту Друзі! Місто продовжує допомагати соціально незахищеним киянам, особливо - під час пандемії. - Виплачує грошову допомогу, надає продуктові набори та іншу допомогу. А найближчим часом понад 60 тисяч соціально-незахищених мешканців столиці різних категорій отримають набори з необхідними засобами індивідуального захисту. Та короткою пам " яткою з рекомендаціями фахівців із профілактики коронавірусу та що робити і куди звертатися, якщо людина відчуває симптоми захворювання. Бережіть себе! Разом ми подолаємо всі виклики! Опубліковано Віталієм Кличком Понеділок, 10 серпня 2020 р.

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