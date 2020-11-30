17:51  30 листопада
У КВУ заявили про провал законодавчої роботи Кабміну: Рада ухвалила лише 7% урядових законопроєктів
17:43  30 листопада
Влада Львова відмовляється вводити карантин на свята
17:47  30 листопада
На Донбасі російські найманці двічі порушували домовленості про "тишу"
UA | RU
UA | RU
30 листопада 2020, 15:12 1134

Запровадження локдауну не буде стосуватися Верховної Ради - Разумков

30 листопада 2020, 15:12 1134
Читайте также на русском языке
Спікер анонсував зміни в графіку роботи парламенту
Спікер анонсував зміни в графіку роботи парламенту
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що депутати продовжать працювати у випадку запровадження локдауну.

Про це він повідомив під час брифінгу, передає RegioNews.

На відміну від будь-кого Верховна Рада ні на карантин, ні на локдаун точно не піде. Верховна Рада буде продовжувати виконувати свої функції, які передбачені Конституцією України", - сказав Разумков.

Він додав, що можуть бути зміни в графіку роботи Ради, зокрема, будуть проводити менше пленарних засідань.

Також депутати будуть працювати в онлайн-режимі в комітетах. За інформацією Разумкова, на COVID-19 зараз хворіють 14 народних депутатів і 45 працівників Апарату парламенту.

Верховна Рада мала можливість, має можливість і буде ухвалювати важливі для держави рішення в незалежності від того, скільки у нас людей хворіє", - зазначив Разумков.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів розглядає можливість запровадження в Україні "інтелектуального локдауну", який не так сильно вдарить по економіці.

Верховна Рада локдаун депутати карантин коронавірус
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Держава не дозволяє Києву задіяти лікарні НАМН для хворих COVID-19 - Кличко
30 листопада 2020, 14:49
Порушення карантину вихідного дня: у Києві поліція склала більше 400 протоколів
30 листопада 2020, 14:36
Влада сьогодні збереться на нараду, де визначить необхідність впровадження локдауну
30 листопада 2020, 14:33
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме новообрану Запорізьку облраду
Віктор Глеба: "Будівельна мафія" разом з Чернишовим і Шуляк змовилися проти реформ Зеленського
Всі публікації »
Єгор Соболєв
Кирило Сазонов
Олег Саакян
Всі блоги »