Запровадження локдауну не буде стосуватися Верховної Ради - Разумков

Спікер анонсував зміни в графіку роботи парламенту

Спікер анонсував зміни в графіку роботи парламенту

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Про це він повідомив під час брифінгу, передає RegioNews.

На відміну від будь-кого Верховна Рада ні на карантин, ні на локдаун точно не піде. Верховна Рада буде продовжувати виконувати свої функції, які передбачені Конституцією України", - сказав Разумков.

Він додав, що можуть бути зміни в графіку роботи Ради, зокрема, будуть проводити менше пленарних засідань.

Також депутати будуть працювати в онлайн-режимі в комітетах. За інформацією Разумкова, на COVID-19 зараз хворіють 14 народних депутатів і 45 працівників Апарату парламенту.

Верховна Рада мала можливість, має можливість і буде ухвалювати важливі для держави рішення в незалежності від того, скільки у нас людей хворіє", - зазначив Разумков.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів розглядає можливість запровадження в Україні "інтелектуального локдауну", який не так сильно вдарить по економіці.