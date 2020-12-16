Мер Одеси виписується з лікарні

Продовжить лікування від коронавірусу амбулаторно

Продовжить лікування від коронавірусу амбулаторно

Фото з Instagram Геннадія Труханова

Стан Геннадія Труханова задовільний, кисень не потрібен, тому він виписується з лікарні під нагляд сімейного лікаря

Про це Геннадій Труханов повідомив в своєму Instagram, передає RegioNews.

Отже, переходжу на амбулаторне лікування, буду під наглядом сімейного лікаря.

Зараз стан в цілому задовільний, кисень не потрібний. Тому не буду займати місце в палаті, адже, враховуючи щоденне збільшення кількості хворих, зараз на рахунку кожне ліжко-місце, - написав Труханов.



Він подякував лікарям і медперсоналу і побажав усім здоров'я.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 11 грудня мера Одеси госпіталізували в інфекційну лікарню з коронавірусом.